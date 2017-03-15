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Мина и 18 снарядов времен ВОВ найдены в Минском районе

16.03.2017 09:29 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 16 мар – Sputnik. Боеприпасы времен Великой отечественной войны были обнаружены возле одной из деревень в Минском районе, сообщили Sputnik в четверг в пресс-службе МВД Беларуси.

Мина и 18 снарядов времен ВОВ найдены в Минском районе
© Фото: УВД Гомельского облисполкома
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Опасная находка была сделана накануне утром вблизи деревни Комарово. 

"При проведении земляных работ обнаружены две гранаты, минометная мина, 18 артиллерийских снарядов и 47 взрывателей к ним", – сказали в МВД.

Там также сообщили, что все найденные боеприпасы относятся к периоду Великой Отечественной войны. По информации милиции, боеприпасы были обезврежены прибывшей на место происшествия группой разминирования.


 
Теги: Минск
 
 
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Боеприпасы были обезврежены прибывшей на место происшествия группой разминирования.

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