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Мина и 18 снарядов времен ВОВ найдены в Минском районе
16.03.2017 09:29 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 16 мар – Sputnik. Боеприпасы времен Великой отечественной войны были обнаружены возле одной из деревень в Минском районе, сообщили Sputnik в четверг в пресс-службе МВД Беларуси.
© Фото: УВД Гомельского облисполкома
Опасная находка была сделана накануне утром вблизи деревни Комарово.
"При проведении земляных работ обнаружены две гранаты, минометная мина, 18 артиллерийских снарядов и 47 взрывателей к ним", – сказали в МВД.
Там также сообщили, что все найденные боеприпасы относятся к периоду Великой Отечественной войны. По информации милиции, боеприпасы были обезврежены прибывшей на место происшествия группой разминирования.
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Боеприпасы были обезврежены прибывшей на место происшествия группой разминирования.
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