МИНСК, 16 мар — Sputnik. Пожар произошел на территории строящегося прихода православного храма в Борисове, сообщили Sputnik в Минском областном управлении МЧС.

Сообщение об инциденте спасатели получили утром, около 08:30, 15 марта.

"Поступило сообщение о пожаре в железнодорожном металлическом вагоне, используемом в качестве временного прихода на территории строительства здания храма святого великомученика Георгия Победоносца Борисовской епархии", — рассказали спасатели.

Собеседники агентства добавили, что пожар повредил внутреннюю отделку на площади 30 квадрантных метров. Кроме того, закопчены стены вагона. "Пострадавших нет", — добавили в областном МЧС.

Специалисты выясняют причины пожара.

Как следует из оперативной сводки регионального управления МЧС , это единственный пожар, который произошел на Минщине за минувшие сутки.