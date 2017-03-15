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На стройке православного храма в Борисове произошел пожар
16.03.2017 09:24 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 16 мар — Sputnik. Пожар произошел на территории строящегося прихода православного храма в Борисове, сообщили Sputnik в Минском областном управлении МЧС.
Сообщение об инциденте спасатели получили утром, около 08:30, 15 марта.
"Поступило сообщение о пожаре в железнодорожном металлическом вагоне, используемом в качестве временного прихода на территории строительства здания храма святого великомученика Георгия Победоносца Борисовской епархии", — рассказали спасатели.
Собеседники агентства добавили, что пожар повредил внутреннюю отделку на площади 30 квадрантных метров. Кроме того, закопчены стены вагона. "Пострадавших нет", — добавили в областном МЧС.
Специалисты выясняют причины пожара.
Как следует из
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Огонь повредил внутреннюю отделку вагона, используемого в качестве временного прихода. Специалисты устанавливают причины ЧП.
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