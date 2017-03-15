МИНСК, 16 мар – Sputnik. Сотрудники милиции задержали в Логойском районе сельчанина, который подозревается в нанесении мужчине тяжелых травм палкой, от которых он скончался, сообщили Sputnik в пресс-службе МВД Беларуси.

Драка между двумя мужчинами произошла утром накануне в деревне Задворье.

"В 12:45 из своего дома в больницу с черепно-мозговой травмой помещен 50-летний мужчина, который в 15:00 умер", – сказали в пресс-службе.

Там также сообщили, что сотрудники милиции установили – пострадавшего в 10:00 в ссоре, после совместного распития спиртных напитков, палкой избил неработающий 51-летний житель деревни Шамовка.

По информации МВД, в настоящее время мужчина задержан, ведется следствие.