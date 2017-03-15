МИНСК, 16 мар — Sputnik. Жители Новополоцка (Витебская область) в результате прорыва трубопровода горячего водоснабжения остались без отопления и воды до полудня 16 марта, сообщили Sputnik в среду в МЧС Беларуси.

Инцидент произошел в среду рано утром. В 04:50 начальник смены Новополоцкой ТЭЦ сообщили спасателям о ЧП на улице Юбилейной — возле дома №1 произошел прорыв трубопровода диаметром 219 мм.

"В результате без отопления и горячего водоснабжения остались 12 многоквартирных жилых домов по ул. Юбилейной, где проживает 3500 человек", — проинформировали в Витебском областном управлении МЧС.

Кроме того, без горячей воды остались детский сад, школа и бассейн "Садко", а также Полоцкий госуниверситет.

"Предполагаемое время восстановления теплоснабжения 12:00 16 марта", — добавили собеседники агентства.

Для устранения порыва задействована аварийная бригада тепловых сетей Новополоцка — четыре единицы техники и 17 человек. Техника МЧС не привлекалась.

В минувшие выходные в Минске в микрорайоне Сухарево произошла аналогичная авария . Местные жители были настолько впечатлились гейзером горячей воды из прорванной трубы, что в шутку окрестили ЧП "столичным филиалом Долины гейзеров". Поврежденный участок был восстановлен 13 марта .