﻿ Жители Новополоцка до обеда остались без горячей воды. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Жители Новополоцка до обеда остались без горячей воды

16.03.2017 09:50 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 16 мар — Sputnik. Жители Новополоцка (Витебская область) в результате прорыва трубопровода горячего водоснабжения остались без отопления и воды до полудня 16 марта, сообщили Sputnik в среду в МЧС Беларуси.

Жители Новополоцка до обеда остались без горячей воды
© Sputnik / Елена Васильева
"Гейзер выходного дня" в Сухарево: как устраняли аварию на теплотрассе

Инцидент произошел в среду рано утром. В 04:50 начальник смены Новополоцкой ТЭЦ сообщили спасателям о ЧП на улице Юбилейной — возле дома №1 произошел прорыв трубопровода диаметром 219 мм.

"В результате без  отопления и горячего водоснабжения остались 12 многоквартирных жилых домов по ул. Юбилейной, где проживает 3500 человек", — проинформировали в Витебском областном управлении МЧС.

Кроме того, без горячей воды остались детский сад, школа и бассейн "Садко", а также Полоцкий госуниверситет.

"Предполагаемое время восстановления теплоснабжения 12:00 16 марта", — добавили собеседники агентства.

Для устранения порыва задействована аварийная бригада тепловых сетей Новополоцка — четыре единицы техники и 17 человек. Техника МЧС не привлекалась.

В минувшие выходные в Минске в микрорайоне Сухарево произошла аналогичная авария. Местные жители были настолько впечатлились гейзером горячей воды из прорванной трубы, что в шутку окрестили ЧП "столичным филиалом Долины гейзеров". Поврежденный участок был восстановлен 13 марта.  

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Авария не теплотрассе произошла около пяти утра, устраняют последствия ЧП 17 человек и четыре единицы техники.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
Мина и 18 снарядов времен ВОВ найдены в Минском районе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.03.2017
Белорусская военная газета

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика