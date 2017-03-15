МИНСК, 16 мар – Sputnik. Трижды обокрали один и тот же дом в деревне Якубовичи Щучинского района местные жители, рассказали в УВД Гродненского облисполкома.

"Первый заход они сделали 6 марта поздно вечером. Злоумышленников было трое: двое мужчин, 36 и 47 лет, а также 41-летняя женщина. Один из подозреваемых знал, что у пожилого родственника на чердаке хранится спирное, и чердак не закрыт. Для начала они забрали оттуда семь бутылок водки", – рассказал официальный представитель УВД Гродненского облисполкома Ярослав Василевский.

Второй раз уже двое злоумышленников – без родственника потерпевшего – забрались в дом к пенсионеру 8 марта и вынесли с чердака четыре бутылки спирта. В третий раз на чердак 76-летнего пенсионера проникли родственник с товарищем – 11 марта они украли еще четыре бутылки.

"С такой наглостью потерпевший смириться не смог и обратился в милицию", – подчеркнули в УВД.

Правоохранительные органы оперативно установили личности злоумышленников. В отношении них возбуждено уголовное дело по ст. 205 Уголовного кодекса Беларуси (кража).