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Наглые сельчане за неделю трижды крали водку из одного и того же дома

16.03.2017 10:32 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 16 мар – Sputnik. Трижды обокрали один и тот же дом в деревне Якубовичи Щучинского района местные жители, рассказали в УВД Гродненского облисполкома.

Наглые сельчане за неделю трижды крали водку из одного и того же дома
© flickr.com/ Magnus D
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"Первый заход они сделали 6 марта поздно вечером. Злоумышленников было трое: двое мужчин, 36 и 47 лет, а также 41-летняя женщина. Один из подозреваемых знал, что у пожилого родственника на чердаке хранится спирное, и чердак не закрыт. Для начала они забрали оттуда семь бутылок водки", – рассказал официальный представитель УВД Гродненского облисполкома Ярослав Василевский.

Второй раз уже двое злоумышленников – без родственника потерпевшего – забрались в дом к пенсионеру 8 марта и вынесли с чердака четыре бутылки спирта.  В третий раз на чердак 76-летнего пенсионера проникли родственник с товарищем – 11 марта они украли еще четыре бутылки. 

"С такой наглостью потерпевший смириться не смог и обратился в милицию", – подчеркнули в УВД.

Правоохранительные органы оперативно установили личности злоумышленников. В отношении них возбуждено уголовное дело по ст. 205 Уголовного кодекса Беларуси (кража).

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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Когда хозяин дома за полторы недели не досчитался 13 бутылок с алкоголем, он обратился в милицию; одним из подозреваемых оказался родственник пенсионера.

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