Инцидент произошел ранним утром 16 февраля возле дома № 1 на улице Юбилейной в Новополоцке, сообщает МЧС.





В МЧС поступил звонок от начальника смены Новополоцкой ТЭЦ. Он сообщил, что произошел прорыв трубопровода горячего водоснабжения диаметром 219 мм.

Без отопления и горячего водоснабжения остались 12 многоквартирных домов на улице Юбилейной, где проживает 3,5 тысячи человек, детский сад № 10, средняя школа № 3, бассейн «Садко», Полоцкий государственный университет.

Над устранением аварии работала бригада тепловых сетей Новополоцка — 4 единицы техники и 17 человек. Технику МЧС не привлекали.

Ожидается, что теплоснабжение восстановят к 12 часам дня.



