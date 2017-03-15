﻿﻿ В Новополоцке прорвало трубопровод. Без горячей воды и отопления остались дома и соцобъекты. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

В Новополоцке прорвало трубопровод. Без горячей воды и отопления остались дома и соцобъекты

16.03.2017 10:20 — ЧП | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Инцидент произошел ранним утром 16 февраля возле дома № 1 на улице Юбилейной в Новополоцке, сообщает МЧС.


В МЧС поступил звонок от начальника смены Новополоцкой ТЭЦ. Он сообщил, что произошел прорыв трубопровода горячего водоснабжения диаметром 219 мм.

Без отопления и горячего водоснабжения остались 12 многоквартирных домов на улице Юбилейной, где проживает 3,5 тысячи человек, детский сад № 10, средняя школа № 3, бассейн «Садко», Полоцкий государственный университет.

Над устранением аварии работала бригада тепловых сетей Новополоцка — 4 единицы техники и 17 человек. Технику МЧС не привлекали.

Ожидается, что теплоснабжение восстановят к 12 часам дня.


 
 
Ссылка на источник 19
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Без отопления и горячего водоснабжения остались 12 многоквартирных домов на улице Юбилейной, где проживает 3,5 тысячи человек, детский сад № 10, средняя школа № 3,...

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
Сельчанин до смерти избил собутыльника палкой в Логойском районе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.03.2017
Белорусская военная газета

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика