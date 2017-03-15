|
В Новополоцке прорвало трубопровод. Без горячей воды и отопления остались дома и соцобъекты
Инцидент произошел ранним утром 16 февраля возле дома № 1 на улице Юбилейной в Новополоцке,
В МЧС поступил звонок от начальника смены Новополоцкой ТЭЦ. Он сообщил, что произошел прорыв трубопровода горячего водоснабжения диаметром 219 мм.
Без отопления и горячего водоснабжения остались 12 многоквартирных домов на улице Юбилейной, где проживает 3,5 тысячи человек, детский сад № 10, средняя школа № 3, бассейн «Садко», Полоцкий государственный университет.
Над устранением аварии работала бригада тепловых сетей Новополоцка — 4 единицы техники и 17 человек. Технику МЧС не привлекали.
Ожидается, что теплоснабжение восстановят к 12 часам дня.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Без отопления и горячего водоснабжения остались 12 многоквартирных домов на улице Юбилейной, где проживает 3,5 тысячи человек, детский сад № 10, средняя школа № 3,...
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)
Комментарии