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Нетрезвый гомельчанин с ножом полчаса гонял по двору трех китайцев
16.03.2017 10:50 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 16 мар – Sputnik. Сотрудники милиции задержали в Гомеле местного жителя, который, находясь в нетрезвом виде, около получаса гонялся с ножом по двору за тремя гражданами Китая, сообщило издание "
По информации старшего следователя Гомельского городского отдела Следственного комитета Виктории Еремич, инцидент произошел во дворе одной из многоэтажек областного центра.
"Нетрезвый местный житель, увидев иностранцев, по непонятным причинам достал кухонный нож и стал угрожать", – сказала она.
Сообщается, что напуганные китайцы полчаса бегали от 45-летнего нетрезвого мужчины. Хулигана смог остановить только прибывший на место происшествия наряд милиции, которого вызвали прохожие, ставшие свидетелями произошедшего.
Милиции задержанный пояснить причину погони за китайцам не смог. В отношении него было возбуждено уголовное дело по ст. 339 Уголовного кодекса Беларуси (хулиганство).
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Мужчина не смог пояснить милиции причину своего поступка, в отношении него возбуждено уголовное дело.
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