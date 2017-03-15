МИНСК, 16 мар – Sputnik. Сотрудники милиции задержали в Гомеле местного жителя, который, находясь в нетрезвом виде, около получаса гонялся с ножом по двору за тремя гражданами Китая, сообщило издание " Гомельская правда " со ссылкой на правоохранительные органы.

По информации старшего следователя Гомельского городского отдела Следственного комитета Виктории Еремич, инцидент произошел во дворе одной из многоэтажек областного центра.

"Нетрезвый местный житель, увидев иностранцев, по непонятным причинам достал кухонный нож и стал угрожать", – сказала она.

Сообщается, что напуганные китайцы полчаса бегали от 45-летнего нетрезвого мужчины. Хулигана смог остановить только прибывший на место происшествия наряд милиции, которого вызвали прохожие, ставшие свидетелями произошедшего.

Милиции задержанный пояснить причину погони за китайцам не смог. В отношении него было возбуждено уголовное дело по ст. 339 Уголовного кодекса Беларуси (хулиганство).