МИНСК, 16 мар – Sputnik. Управление Следственного комитета по Минской области расследует уголовное дело о жестоком убийстве жительницы Солигорска, сообщила Sputnik официальный представитель УСК по Минской области.

Об исчезновении 49-летней женщины стало известно днем 6 марта: она не отвечала на звонки и не пришла на работу. Правоохранители, вскрыв ее квартиру, обнаружили тело жительницы Солигорска с множественными ранами. По факту райотделом СК было возбуждено уголовное дело по ч. 2 п. 6 ст. 139 Уголовного кодекса Беларуси (убийство, совершенное с особой жестокостью).

"Следователи в тесном взаимодействии с сотрудниками угрозыска и специалистами Государственного комитета судебных экспертиз установили лицо, причастное к совершению преступления, – им оказался сын убитой женщины", – сказала Белоног.

По ее словам, молодой человек ранее был судим за хранение наркотиков и не имел постоянного заработка.

Следователи выяснили, что он без разрешения снял с банковской карточки матери деньги, из-за чего между ним и женщиной произошла ссора, в ходе которой солигорчанин нанес женщине множество ударов ножом. "Закрыв на ключ входную дверь, он уехал в Минск, где и был задержан на следующий день", – уточнила представитель УСК.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства преступления, а также работают с подозреваемым.