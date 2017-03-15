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Сын-тунеядец зарезал свою мать в Солигорске и сбежал в Минск

16.03.2017 11:38 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 16 мар – Sputnik. Управление Следственного комитета по Минской области расследует уголовное дело о жестоком убийстве жительницы Солигорска, сообщила Sputnik официальный представитель УСК по Минской области.

Сын-тунеядец зарезал свою мать в Солигорске и сбежал в Минск
© Pixabay.com
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Об исчезновении 49-летней женщины стало известно днем 6 марта: она не отвечала на звонки и не пришла на работу. Правоохранители, вскрыв ее квартиру, обнаружили тело жительницы Солигорска с множественными ранами. По факту райотделом СК было возбуждено уголовное дело по ч. 2 п. 6 ст. 139 Уголовного кодекса Беларуси (убийство, совершенное с особой жестокостью).

"Следователи в тесном взаимодействии с сотрудниками угрозыска и специалистами Государственного комитета судебных экспертиз установили лицо, причастное к совершению преступления, – им оказался сын убитой женщины", – сказала Белоног.

По ее словам, молодой человек ранее был судим за хранение наркотиков и не имел постоянного заработка.

Следователи выяснили, что он без разрешения снял с банковской карточки матери деньги, из-за чего между ним и женщиной произошла ссора, в ходе которой солигорчанин нанес женщине множество ударов ножом. "Закрыв на ключ входную дверь, он уехал в Минск, где и был задержан на следующий день", – уточнила представитель УСК.  

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства преступления, а также работают с подозреваемым.

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Конфликт между молодым человеком и женщиной произошел из-за снятых бес разрешения с банковской карты денег.

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