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Гибель солдата в ДТП под Кобрином: сослуживца погибшего будут судить
16.03.2017 11:58 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 16 мар – Sputnik. Уголовное дело, которое было возбуждено в отношении военнослужащего срочной службы, совершившего ДТП с гибелью человека в Кобринском районе, направлено в суд, сообщили Sputnik в Генеральной прокуратуре Беларуси.
Авария произошла в 16 июня 2016 года на автодороге М1/Е30 Брест — Минск — Граница РФ. Автомобиль Honda, за рулем которого находился 21-летний друг погибшего солдата,
"Генеральной прокуратурой в суд Брестского района для рассмотрения по существу направлено уголовное дело по обвинению 21-летнего гражданина в совершении преступления, предусмотренного части 2 статьи 317 Уголовного кодекса – нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека", – сказали в прокуратуре.
Там также сообщили, что в ходе предварительного следствия выяснилось: водитель своевременно не увидел, как в его полосе движения "Газель" начинает тормозить.
По информации собеседников Sputnik, сейчас обвиняемый находится под подпиской о невыезде.
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Следователи установили, что авария произошла из-за невнимательности водителя – он не заметил, как тормозит едущая впереди "Газель".
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