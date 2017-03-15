МИНСК, 16 мар – Sputnik. Уголовное дело, которое было возбуждено в отношении военнослужащего срочной службы, совершившего ДТП с гибелью человека в Кобринском районе, направлено в суд, сообщили Sputnik в Генеральной прокуратуре Беларуси.

Авария произошла в 16 июня 2016 года на автодороге М1/Е30 Брест — Минск — Граница РФ. Автомобиль Honda, за рулем которого находился 21-летний друг погибшего солдата, врезался в двигавшийся попутно ГАЗ . Пассажир "легковушки" скончался на месте от полученных травм. Оба молодых человека на момент ДТП служили в армии и ехали в отпуск.

"Генеральной прокуратурой в суд Брестского района для рассмотрения по существу направлено уголовное дело по обвинению 21-летнего гражданина в совершении преступления, предусмотренного части 2 статьи 317 Уголовного кодекса – нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека", – сказали в прокуратуре.

Там также сообщили, что в ходе предварительного следствия выяснилось: водитель своевременно не увидел, как в его полосе движения "Газель" начинает тормозить.

По информации собеседников Sputnik, сейчас обвиняемый находится под подпиской о невыезде.