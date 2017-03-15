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В суде Центрального района начались суды на участниками акции 15 марта

16.03.2017 12:16 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 16 мар — Sputnik. В суде Центрального района начались судебные слушания в отношении задержанных накануне участников санкционированной городскими властями уличной акции "Мы не тунеядцы", передает корреспондент Sputnik из зала суда.

В суде Центрального района начались суды на участниками акции 15 марта
© Sputnik / Виктор Толочко
"Марш нетунеядцев" в Минске завершился возле площади Бангалор

Накануне в белорусской столице прошла санкционированная властями акция  "Марш нетунеядцев", в которой, по неофициальным данным, приняли участие несколько тысяч человек. Мероприятие началось у минского кинотеатра "Октябрь", к "нетунеядцами" присоединились анархисты с антигосударственными лозунгами и устроили музыкальный перфоманс.

По информации телеканала  "Беларусь 1", минчане "были шокированы поведением анархических групп и примкнувших к ним непонятных политических течений". В эфире телеканала также прозвучало сообщение о том, что во время акции пострадали сотрудники милиции.

В течение дня суд рассмотрит 24 дела участников акции. Им инкриминируют нарушение двух статей Административного кодекса:  часть 1, статья 23.34 (нарушение установленного порядка проведения собрания, митинга, уличного шествия, демонстрации) и ст. 23.4 (неповиновение милиции).

Процессы проходят в нескольких кабинетах на разных этажах, сообщает корреспондент Sputnik.

В суде Центрального района начались суды на участниками акции 15 марта
© Sputnik / Вера Дашкевич.
Два автозака, на которых были доставлены задержанные участники акции

Во дворе суда в настоящее время находятся два автозака, на которых были доставлены задержанные.

 
Теги: Минск
 
 
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В течение дня будут рассмотрены дела 24 человек, которых обвиняют в нарушении порядка организации или проведения массовых мероприятий в Минске 15 марта.

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