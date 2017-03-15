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В суде Центрального района начались суды на участниками акции 15 марта
16.03.2017 12:16 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 16 мар — Sputnik. В суде Центрального района начались судебные слушания в отношении задержанных накануне участников санкционированной городскими властями уличной акции "Мы не тунеядцы", передает корреспондент Sputnik из зала суда.
© Sputnik / Виктор Толочко
Накануне в белорусской столице прошла санкционированная властями акция "Марш нетунеядцев", в которой, по неофициальным данным, приняли участие несколько тысяч человек. Мероприятие началось у минского кинотеатра "Октябрь", к "нетунеядцами" присоединились анархисты с антигосударственными лозунгами и устроили музыкальный перфоманс.
По информации телеканала "Беларусь 1", минчане "были шокированы поведением анархических групп и примкнувших к ним непонятных политических течений". В эфире телеканала также прозвучало сообщение о том, что во время акции пострадали сотрудники милиции.
В течение дня суд рассмотрит 24 дела участников акции. Им инкриминируют нарушение двух статей Административного кодекса: часть 1, статья 23.34 (нарушение установленного порядка проведения собрания, митинга, уличного шествия, демонстрации) и ст. 23.4 (неповиновение милиции).
Процессы проходят в нескольких кабинетах на разных этажах, сообщает корреспондент Sputnik.
© Sputnik / Вера Дашкевич.
Два автозака, на которых были доставлены задержанные участники акции
Во дворе суда в настоящее время находятся два автозака, на которых были доставлены задержанные.
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В течение дня будут рассмотрены дела 24 человек, которых обвиняют в нарушении порядка организации или проведения массовых мероприятий в Минске 15 марта.
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