МИНСК, 16 мар — Sputnik. В суде Центрального района начались судебные слушания в отношении задержанных накануне участников санкционированной городскими властями уличной акции "Мы не тунеядцы", передает корреспондент Sputnik из зала суда.



© Sputnik / Виктор Толочко "Марш нетунеядцев" в Минске завершился возле площади Бангалор

Накануне в белорусской столице прошла санкционированная властями акция "Марш нетунеядцев", в которой, по неофициальным данным, приняли участие несколько тысяч человек. Мероприятие началось у минского кинотеатра "Октябрь", к "нетунеядцами" присоединились анархисты с антигосударственными лозунгами и устроили музыкальный перфоманс.

По информации телеканала "Беларусь 1", минчане "были шокированы поведением анархических групп и примкнувших к ним непонятных политических течений". В эфире телеканала также прозвучало сообщение о том, что во время акции пострадали сотрудники милиции.

В течение дня суд рассмотрит 24 дела участников акции. Им инкриминируют нарушение двух статей Административного кодекса: часть 1, статья 23.34 (нарушение установленного порядка проведения собрания, митинга, уличного шествия, демонстрации) и ст. 23.4 (неповиновение милиции).

Процессы проходят в нескольких кабинетах на разных этажах, сообщает корреспондент Sputnik.



© Sputnik / Вера Дашкевич. Два автозака, на которых были доставлены задержанные участники акции

Во дворе суда в настоящее время находятся два автозака, на которых были доставлены задержанные.