В начале марта жители деревень Бискупцы, Филоновцы, Анацки заметили, что на многих могилах на местных кладбищах нет крестов — они грубо сбиты или спилены. За помощью местные жители обратились к председателю Третьяковского сельского совета Александру Хвойницкому, сообщает «Лидская газета».



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Председатель объехал кладбища д. Бискупцы и д. Филоновцы и сообщил о случившемся в дежурную часть милиции. Оперативная дежурная служба направила на место происшествия следственно-оперативную группу. Выяснилось, что на кладбище в д. Бискупцы с надгробных стел похищено 33 креста, в Филоновцах — 10. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 205 (Кража) Уголовного кодекса Республики Беларусь.

Спустя несколько дней председатель Третьяковского сельсовета вновь совершал объезд кладбищ, посетил в том числе и кладбище в д. Анацки. Оказалось, что и здесь с могил похищено 29 металлических крестов.

Скорее всего, на кладбищах «работала» группа лиц. Причем, заметна особенность: половина из обворованных могил — старые захоронения, давно не ухоженные, которые не посещались. На руку преступникам сыграл и тот факт, что кладбища расположены недалеко от автодороги М6, им легко было скрыться.

В Лидский районный отдел Следственного комитета по телефону 56−77−48 просят обратиться тех лидчан, у кого на кладбищах деревень Бискупцы, Филоновцы, Анацки расположены и пострадали от рук преступников захоронения, а также тех, кто, возможно, располагает какой-то информацией, видел или слышал что-то подозрительное. Всех же лидчан призывают посетить кладбища, особенно сельские, с захоронениями родственников, проверить, все ли в порядке.

Напомним, аналогичное преступление было совершено в Ивьевском районе. В начале марта стало известно, что было украдено более 70 крестов с кладбища в деревне Залейки. Пострадали могилы, которые обустраивались в 80-х — 90-х годах. Тогда было принято устанавливать металлические кресты. Именно они и стали добычей преступников.