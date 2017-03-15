﻿ На деревенских кладбищах Лидского района неизвестные украли около 40 крестов. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

На деревенских кладбищах Лидского района неизвестные украли около 40 крестов

16.03.2017 13:07 — ЧП | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В начале марта жители деревень Бискупцы, Филоновцы, Анацки заметили, что на многих могилах на местных кладбищах нет крестов — они грубо сбиты или спилены. За помощью местные жители обратились к председателю Третьяковского сельского совета Александру Хвойницкому, сообщает «Лидская газета».


Фото: t-styl.info, носит иллюстративный характер

Председатель объехал кладбища д. Бискупцы и д. Филоновцы и сообщил о случившемся в дежурную часть милиции. Оперативная дежурная служба направила на место происшествия следственно-оперативную группу. Выяснилось, что на кладбище в д. Бискупцы с надгробных стел похищено 33 креста, в Филоновцах — 10. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 205 (Кража) Уголовного кодекса Республики Беларусь.

Спустя несколько дней председатель Третьяковского сельсовета вновь совершал объезд кладбищ, посетил в том числе и кладбище в д. Анацки. Оказалось, что и здесь с могил похищено 29 металлических крестов.

Скорее всего, на кладбищах «работала» группа лиц. Причем, заметна особенность: половина из обворованных могил — старые захоронения, давно не ухоженные, которые не посещались. На руку преступникам сыграл и тот факт, что кладбища расположены недалеко от автодороги М6, им легко было скрыться.

В Лидский районный отдел Следственного комитета по телефону 56−77−48 просят обратиться тех лидчан, у кого на кладбищах деревень Бискупцы, Филоновцы, Анацки расположены и пострадали от рук преступников захоронения, а также тех, кто, возможно, располагает какой-то информацией, видел или слышал что-то подозрительное. Всех же лидчан призывают посетить кладбища, особенно сельские, с захоронениями родственников, проверить, все ли в порядке.

Напомним, аналогичное преступление было совершено в Ивьевском районе. В начале марта стало известно, что было украдено более 70 крестов с кладбища в деревне Залейки. Пострадали могилы, которые обустраивались в 80-х — 90-х годах. Тогда было принято устанавливать металлические кресты. Именно они и стали добычей преступников.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В начале марта жители деревень Бискупцы, Филоновцы, Анацки заметили, что на многих могилах на местных кладбищах нет крестов - они грубо сбиты или спилены.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
В суде Центрального района начались суды на участниками акции 15 марта
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.03.2017
Белорусская военная газета

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика