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Задержанный после акции протеста в Минске москвич осужден на 15 суток

16.03.2017 13:35 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 16 мар — Sputnik. Посольство России в Минске будет выяснять ситуацию с гражданином РФ Павлом Марковым, которому суд Центрального района Минска дал 15 суток ареста, сообщили Sputnik  в российской дипмиссии.

Задержанный после акции протеста в Минске москвич осужден на 15 суток
© Sputnik / Вера Дашкевич.
В суде Центрального района начались суды над участниками акции 15 марта

В четверг в Минске проходят суды над задержанными после разрешенной Мингорисполкомом акции — "Марш нетунеядцев".

"Мы будем выяснять данную ситуацию", — сообщили Sputnik в четверг в консульском отделе посольства России в Минске.

Как передает корреспондент Sputnik из Центрального суда, дело рассматривала судья Виктория Шабуня.

Гражданина РФ Павла Маркова сотрудники правоохранительных органов задержали в Минске 15 марта после разрешенного властями "Марша нетунеядцев". На него был составлен административный протокол за неповиновение сотрудникам милиции и за нарушение порядка при проведении массовых мероприятий. Во время рассмотрения административного протокол Марков заявил судье, что не участвовал в массовом мероприятии. По его словам, он постоянно проживает в Москве, а в белорусской столице находится проездом, в день проведения акции протеста он просто прогуливался по минским улицам. Но его доводы суд не учел, а прислушался к показаниям свидетелей — сотрудников милиции, которые заявили, что россиянин был задержан потому, что будучи в маске с закрытым лицом высказывался на митинге против действующей власти, на требование снять маску не отреагировал, при задержании сопротивлялся и размахивал руками.

В знак протеста на решение суда о 15 сутках ареста россиянин объявил в зале суда голодовку.

 

 
Теги: Минск
 
 
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Российские дипломаты намерены выяснить ситуацию в гражданином РФ, которого осудили в Минске.

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