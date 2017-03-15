﻿ В Барановичах трое молодых людей обвиняются в незаконном обороте наркотиков. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

В Барановичах трое молодых людей обвиняются в незаконном обороте наркотиков

16.03.2017 13:42 — ЧП | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В Барановичах завершили расследование уголовного дела в отношении трех молодых людей, которые обвиняются в незаконном обороте наркотиков в крупном размере, сообщили в управлении Следственного комитета по Брестской области.


Фото: УСК по Брестской области

Обвиняемыми по делу проходят 25-летний россиянин, его 23-летняя девушка, уроженка города Жодино Минской области, и 28-летний житель Барановичей.

По данным следствия, на протяжении сентября прошлого года уроженец Москвы со своей девушкой на арендованном Mercedes-Benz неоднократно привозили из России в Брестскую область гашиш. В общей сложности они перевезли около 42 грамм. Тем самым они совершили преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 328−1 УК (Контрабанда наркотиков в крупном размере).

На съемной квартире молодые люди расфасовывали и хранили запрещенное вещество. Сбытом занимался их 28-летний подельник. Он искал клиентов через соцсети и по телефону. При этом в переговорах использовались зашифрованные образы. Например, необходимо было указывать о желании снять квартиру, количество комнат в которой соответствовала массе. Далее назначалась встреча на улице либо по месту жительства пары, где передавался наркотик.

Преступную схему вскрыли сотрудники Барановичского ГОВД. Они задержали россиянина после очередной сделки. В кармане у того находился наркотик, идентичный проданному. После этого в ходе обыска его временного жилища были обнаружены нереализованные 17 кусков гашиша массой более 37 грамм и полимерные бутылки с остатками марихуаны, предназначенной для личного потребления.

«В рамках расследования проведены допросы, осмотры вещественных доказательств, химические исследования наркотических средств, экспертизы принадлежащих фигурантам мобильных телефонов и проанализированы видеозаписи камер наблюдения. К обвиняемым применена мера пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили в областном управлении СК.

Материалы уголовного дела изучены прокурором и направлены в суд для рассмотрения.

 
 
Ссылка на источник 21
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Уроженец Москвы со своей девушкой на арендованном Mercedes-Benz неоднократно привозили из России в Брестскую область гашиш.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
Задержанный после акции протеста в Минске москвич осужден на 15 суток
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.03.2017
Белорусская военная газета

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика