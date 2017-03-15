В Барановичах завершили расследование уголовного дела в отношении трех молодых людей, которые обвиняются в незаконном обороте наркотиков в крупном размере, сообщили в управлении Следственного комитета по Брестской области.



Фото: УСК по Брестской области

Обвиняемыми по делу проходят 25-летний россиянин, его 23-летняя девушка, уроженка города Жодино Минской области, и 28-летний житель Барановичей.

По данным следствия, на протяжении сентября прошлого года уроженец Москвы со своей девушкой на арендованном Mercedes-Benz неоднократно привозили из России в Брестскую область гашиш. В общей сложности они перевезли около 42 грамм. Тем самым они совершили преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 328−1 УК (Контрабанда наркотиков в крупном размере).

На съемной квартире молодые люди расфасовывали и хранили запрещенное вещество. Сбытом занимался их 28-летний подельник. Он искал клиентов через соцсети и по телефону. При этом в переговорах использовались зашифрованные образы. Например, необходимо было указывать о желании снять квартиру, количество комнат в которой соответствовала массе. Далее назначалась встреча на улице либо по месту жительства пары, где передавался наркотик.

Преступную схему вскрыли сотрудники Барановичского ГОВД. Они задержали россиянина после очередной сделки. В кармане у того находился наркотик, идентичный проданному. После этого в ходе обыска его временного жилища были обнаружены нереализованные 17 кусков гашиша массой более 37 грамм и полимерные бутылки с остатками марихуаны, предназначенной для личного потребления.

«В рамках расследования проведены допросы, осмотры вещественных доказательств, химические исследования наркотических средств, экспертизы принадлежащих фигурантам мобильных телефонов и проанализированы видеозаписи камер наблюдения. К обвиняемым применена мера пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили в областном управлении СК.

Материалы уголовного дела изучены прокурором и направлены в суд для рассмотрения.