УСК по Минской области расследует уголовное дело о жестоком убийстве жительницы Солигорска.





Как сообщили в Следственном комитете, 6 марта 49-летняя женщина не вышла на работу, также она не отвечала на телефонные звонки, поэтому ее коллеги обратились в милицию. Правоохранители вскрыли квартиру разыскиваемой и обнаружили ее тело со множественными колото-резаными ранами.

Солигорский РОСК возбудил по данному факту уголовное дело об убийстве, совершенном с особой жестокостью (ч. 2 п. 6 ст. 139 УК Беларуси).





Правоохранители оперативно установили лицо, причастное к совершению преступления. Им оказался 27-летний сын убитой женщины, ранее судимый за хранение наркотиков и не имеющий постоянного заработка. На следующий день его задержали в Минске.

— Следователи установили, что молодой человек периодически проживал у потерпевшей. Когда подозреваемый без разрешения снял с банковской карточки матери денежные средства, между ними произошел конфликт. В результате внезапно возникшей на почве неприязненных отношений ссоры он нанес женщине множество ножевых ранений. После этого закрыл на ключ входную дверь и уехал в Минск, — сообщила официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.