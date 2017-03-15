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В Солигорске 27-летний мужчина с особой жестокостью убил мать
УСК по Минской области расследует уголовное дело о жестоком убийстве жительницы Солигорска.
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Солигорский РОСК возбудил по данному факту уголовное дело об убийстве, совершенном с особой жестокостью (ч. 2 п. 6 ст. 139 УК Беларуси).
Правоохранители оперативно установили лицо, причастное к совершению преступления. Им оказался 27-летний сын убитой женщины, ранее судимый за хранение наркотиков и не имеющий постоянного заработка. На следующий день его задержали в Минске.
— Следователи установили, что молодой человек периодически проживал у потерпевшей. Когда подозреваемый без разрешения снял с банковской карточки матери денежные средства, между ними произошел конфликт. В результате внезапно возникшей на почве неприязненных отношений ссоры он нанес женщине множество ножевых ранений. После этого закрыл на ключ входную дверь и уехал в Минск, — сообщила официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.
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Подозреваемый без разрешения снял с банковской карточки матери денежные средства и между ними произошел конфликт.
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