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В Солигорске 27-летний мужчина с особой жестокостью убил мать

16.03.2017 14:40 — ЧП | Tut.by  
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УСК по Минской области расследует уголовное дело о жестоком убийстве жительницы Солигорска.


Как сообщили в Следственном комитете, 6 марта 49-летняя женщина не вышла на работу, также она не отвечала на телефонные звонки, поэтому ее коллеги обратились в милицию. Правоохранители вскрыли квартиру разыскиваемой и обнаружили ее тело со множественными колото-резаными ранами.

Солигорский РОСК возбудил по данному факту уголовное дело об убийстве, совершенном с особой жестокостью (ч. 2 п. 6 ст. 139 УК Беларуси).


Правоохранители оперативно установили лицо, причастное к совершению преступления. Им оказался 27-летний сын убитой женщины, ранее судимый за хранение наркотиков и не имеющий постоянного заработка. На следующий день его задержали в Минске.

— Следователи установили, что молодой человек периодически проживал у потерпевшей. Когда подозреваемый без разрешения снял с банковской карточки матери денежные средства, между ними произошел конфликт. В результате внезапно возникшей на почве неприязненных отношений ссоры он нанес женщине множество ножевых ранений. После этого закрыл на ключ входную дверь и уехал в Минск, — сообщила официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

 
Теги: Минск
 
 
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Подозреваемый без разрешения снял с банковской карточки матери денежные средства и между ними произошел конфликт.

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