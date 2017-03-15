МИНСК, 16 мар – Sputnik. Убийство мужчины в одной из деревень Логойского района произошло из-за женщины, сообщили Sputnik в УВД Миноблисполкома.

О произошедшем в деревне Задворье в четверг сообщила пресс-служба МВД: 51-летний мужчина ударил 50-летнего сельчанина по голове палкой – последний от полученной черепно-мозговой травмы умер через некоторое время в больнице . По информации УВД, поссорившиеся мужчины были двоюродными братьями, а конфликт между ними произошел из-за женщины.

"По предварительной информации, 50-летнему жителю Логойского района позвонила тетя-инвалид, жительница соседней деревни, и попросила повлиять на его брата, который связался с непутевой женщиной и забросил работу по хозяйству", – сказали в УВД.

В милиции также сообщили, что мужчина откликнулся на просьбу, приготовил еды и накормил пожилую женщину. Однако с братом у него диалога не получилось.

"В женщине он узнал свою бывшую подругу, с которой сожительствовал два года назад", – рассказали в управлении, уточнив, что именно в этот момент между сельчанами возникла ссора, в ходе которой гость взял деревянную палку и ударил сначала свою бывшую, а затем несколько раз брата.

Собеседники Sputnik сообщили, что после случившегося мужчина вызвал скорую помощь и попросил медиков позвонить в милицию.

Ранее в МВД проинформировали, что в настоящее время сельчанин задержан, сотрудники милиции выясняют обстоятельство произошедшего в деревне Задворье.