|
Неизвестный захватил заложника в банке в немецком Дуйсбурге
16.03.2017 14:39 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 16 мар — Sputnik. Неизвестный мужчина захватил заложников в филиале банке Sparkasse в Дуйсбурге (ФРГ), сообщает
Инцидент произошел в четверг днем. Неизвестный совершил нападение на отделение банка и захватил двух заложников.
Вместе с тем, по информации телеканала
Согласно последним данным, преступник освободил заложника, а сам убежал. Cотрудники полиции обнаружили его (пленника) связанным в хранилище; уже задержаны двое подозреваемых.
Сообщается, отделение банка маленькое и в четверг на работу должны были выйти пять человек.
В настоящее время движение автомобилей возле здания в районе Дйсбурга Румельн-Кальденхаузен, где произошло нападение, перекрыто, на месте работают сотрудники спецподразделения полиции.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сотрудники полиции продолжают работать на месте происшествия, известно, что все захваченные сотрудники банки отпущены, а нападавшему удалось скрыться.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)
Комментарии