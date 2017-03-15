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Неизвестный захватил заложника в банке в немецком Дуйсбурге

16.03.2017 14:39 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 16 мар — Sputnik. Неизвестный мужчина захватил заложников в филиале банке Sparkasse в Дуйсбурге (ФРГ), сообщает Sputnik Германия.

Инцидент произошел в четверг днем. Неизвестный совершил нападение на отделение банка и захватил двух заложников.

Вместе с тем, по информации телеканала N-24, одному из заложников (женщине) удалось сбежать. Местная полиция информирует, что нападавший вооружен, его требования неизвестны. Его личность, а также личность заложника пока не установлены.

Согласно последним данным, преступник освободил заложника, а сам убежал. Cотрудники полиции обнаружили его (пленника) связанным в хранилище; уже задержаны двое подозреваемых.

Сообщается, отделение банка маленькое и в четверг на работу должны были выйти пять человек.

В настоящее время движение автомобилей возле здания в районе Дйсбурга Румельн-Кальденхаузен, где произошло нападение, перекрыто, на месте работают сотрудники спецподразделения полиции.

 
Теги: Минск
 
 
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Сотрудники полиции продолжают работать на месте происшествия, известно, что все захваченные сотрудники банки отпущены, а нападавшему удалось скрыться.

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