МИНСК, 16 мар — Sputnik. Пять человек, выступавших против проведения шествия по случаю дня памяти латышского легиона "Ваффен СС", задержаны в Риге, сообщает РИА Новости .

В четверг, 16 марта, с латвийской столице состоялось шествие бывших участников латышского легиона "Ваффен СС" и их сторонников. Участники шествия, среди которых были также депутаты Сейма, проследовали от Домского собора до памятника Свободы. По данным полиции, в мероприятии приняли участие несколько сотен человек.

Инцидент с задержанием противников марша произошел у памятника Свободы. Задержанные выкрикивали лозунги "Фашизм не пройдет!".

"Всего были задержаны пять человек", — сообщили в полиции.

Два человека были задержаны за сопротивление полиции, в их отношении возбуждено дело об административном правонарушении. Трое задержаны за нарушение порядка проведения собраний, шествий и пикетов. Все задержанные являются противниками шествия. Среди них известный публицист Александр Гильман.

Вместе с тем, местные правоохранители оценили нынешний марш как самый спокойный за последние годы.

Традиционно в противовес маршу легионеров СС в Риге проходит акция протеста Латвийского антифашистского комитета. В этом году мероприятие было отменено организаторами, они решили провести одиночные пикеты в городе.

РФ считает шествие легионеров СС в Латвии позором. Ранее уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Константин Долгов заявил, что разрешение властями Латвии маршей ветеранов СС противоречит международному праву и решениям Нюрнбергского трибунала.