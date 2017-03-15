МИНСК, 16 мар — Sputnik. Один человек получил ранение в результате взрыва в штаб-квартире Международного валютного фонда (МВФ) в Париже, передает телеканал BFM TV .

Сообщается, что в офисе МВФ сдетонировала посылка, в которой, по предположениям правоохранителей, находилось пиротехническое средство.

Телеканал уточнил, что ранения получила секретарь дирекции МВФ, которая открыла конверт. В результате инцидента женщина получила ранения лица и рук. Пострадавшая госпитализирована.

На месте происшествия работают сотрудники полиции и спасатели. Правоохранительные органы эвакуировали людей из здания, проводится полицейская операция.