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Посылка взорвалась в штаб-квартире МВФ в Париже: есть пострадавшая
16.03.2017 15:22 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 16 мар — Sputnik. Один человек получил ранение в результате взрыва в штаб-квартире Международного валютного фонда (МВФ) в Париже, передает телеканал
Сообщается, что в офисе МВФ сдетонировала посылка, в которой, по предположениям правоохранителей, находилось пиротехническое средство.
Телеканал уточнил, что ранения получила секретарь дирекции МВФ, которая открыла конверт. В результате инцидента женщина получила ранения лица и рук. Пострадавшая госпитализирована.
На месте происшествия работают сотрудники полиции и спасатели. Правоохранительные органы эвакуировали людей из здания, проводится полицейская операция.
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Ранения рук и лица получили секретарь дирекции МВФ, которая открыла посылку в которой, по предварительной информации, находилась взрывчатка.
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