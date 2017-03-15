|
Volkswagen сбил 70-летнего скутериста в Пинске
16.03.2017 16:09 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 16 мар – Sputnik. Пожилой водитель скутера был госпитализирован с травмами в результате ДТП в Пинске: мужчину сбил легковой автомобиль, не пропустивший его при выезде на главную дорогу, сообщили Sputnik в УГАИ УВД Брестского облисполкома.
Бресте" title="ДТП в Бресте" class="">
ДТП произошло около 09:20 в четверг 16 марта на улице Белова районного центра.
"По предварительной информации, водитель автомобиля Volkswagen Sharan при выезде со второстепенной дороги не предоставил преимущество двигавшемуся по главной дороге скутеру Hors", – сказали в ГАИ.
Там также сообщили, что в результате аварии 70-летний житель Пинского района, который управлял скутером, получил различные травмы и был бригадой скорой доставлен в Пинскую центральную районную больницу.
В настоящее время по факту ДТП сотрудники ГАИ проводят проверку.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Авария произошла из-за несоблюдения водителем легкового автомобиля правил дорожного движения.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)
Комментарии