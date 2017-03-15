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Volkswagen сбил 70-летнего скутериста в Пинске

16.03.2017 16:09 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 16 мар – Sputnik. Пожилой водитель скутера был госпитализирован с травмами в результате ДТП в Пинске: мужчину сбил легковой автомобиль, не пропустивший его при выезде на главную дорогу, сообщили Sputnik в УГАИ УВД Брестского облисполкома.

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© WikiLink Интернет-Провайдер / YouTube
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ДТП произошло около 09:20 в четверг 16 марта на улице Белова районного центра.

"По предварительной информации, водитель автомобиля Volkswagen Sharan при выезде со второстепенной дороги не предоставил преимущество двигавшемуся по главной дороге скутеру Hors", – сказали в ГАИ.

Там также сообщили, что в результате аварии 70-летний житель Пинского района, который управлял скутером, получил различные травмы и был бригадой скорой доставлен в Пинскую центральную районную больницу.

В настоящее время по факту ДТП сотрудники ГАИ проводят проверку.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Авария произошла из-за несоблюдения водителем легкового автомобиля правил дорожного движения.

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