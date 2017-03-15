|
Стрельба во французском лицее: второй нападавший скрылся
16.03.2017 16:08 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 16 мар — Sputnik. Полиция разыскивает второго нападавшего на лицей во французском городе Грасс на юго-востоке страны, сообщает телеканал
Инцидент произошел в четверг днем: неизвестный открыл стрельбу в одном из лицеев. В результате несколько человек получили ранения.
Полиции удалось задержать одного подозреваемого, однако у него может быть сообщник, которому удалось скрыться.
Местные власти заявили, что нападение на учреждение образование не является терактом. Вероятно, стрельбу устроили сами учащиеся.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Местные власти отвергли версию теракта, по предварительной информации, стрельба произошла из-за конфликта между двумя учащимися.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)
Комментарии