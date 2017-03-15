МИНСК, 16 мар — Sputnik. Полиция разыскивает второго нападавшего на лицей во французском городе Грасс на юго-востоке страны, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на источник в полиции.

Инцидент произошел в четверг днем: неизвестный открыл стрельбу в одном из лицеев. В результате несколько человек получили ранения.

Полиции удалось задержать одного подозреваемого, однако у него может быть сообщник, которому удалось скрыться.

Местные власти заявили, что нападение на учреждение образование не является терактом. Вероятно, стрельбу устроили сами учащиеся.