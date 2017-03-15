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Серьезное ДТП на М3: столкнулись 2 фуры и легковушка
16.03.2017 17:59 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 16 мар – Sputnik. Водитель легкового автомобиля пострадал в результате ДТП на автодороге М3 в Докшицком районе – столкнулись Lancia и два большегрузных автомобиля, сообщили очевидцы аварии в социальных сетях.
© Фото: УГАИ УВД Брестского облисполкома
Авария произошла около 15:50 на автодороге М3 Минск – Витебск на границе областей.
По информации очевидцев, столкнулись легковой автомобиль Lancia Lybra, а также две фуры. От удара один из большегрузов вылетел в кювет.
Сообщается, что в результате аварии пострадал водитель легковушки – у него перелом ноги.
Поврежденная в аварии фура
В настоящее время на месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции, которые выясняют обстоятельства ДТП.
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От удара один из большегрузных автомобилей вылетел с дороги Минск – Витебск в кювет.
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