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Серьезное ДТП на М3: столкнулись 2 фуры и легковушка

16.03.2017 17:59 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 16 мар – Sputnik. Водитель легкового автомобиля пострадал в результате ДТП на автодороге М3 в Докшицком районе – столкнулись Lancia и два большегрузных автомобиля, сообщили очевидцы аварии в социальных сетях.

Серьезное ДТП на М3: столкнулись 2 фуры и легковушка
© Фото: УГАИ УВД Брестского облисполкома
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Авария произошла около 15:50 на автодороге М3 Минск – Витебск на границе областей.

По информации очевидцев, столкнулись легковой автомобиль Lancia Lybra, а также две фуры. От удара один из большегрузов вылетел в кювет.

Сообщается, что в результате аварии пострадал водитель легковушки – у него перелом ноги.

Серьезное ДТП на М3: столкнулись 2 фуры и легковушка
© Фото: @absolvo
Поврежденная в аварии фура

В настоящее время на месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции, которые выясняют обстоятельства ДТП.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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От удара один из большегрузных автомобилей вылетел с дороги Минск – Витебск в кювет.

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