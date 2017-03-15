МИНСК, 16 мар – Sputnik. Водитель легкового автомобиля пострадал в результате ДТП на автодороге М3 в Докшицком районе – столкнулись Lancia и два большегрузных автомобиля, сообщили очевидцы аварии в социальных сетях.



© Фото: УГАИ УВД Брестского облисполкома Volkswagen сбил 70-летнего скутериста в Пинске

Авария произошла около 15:50 на автодороге М3 Минск – Витебск на границе областей.

По информации очевидцев, столкнулись легковой автомобиль Lancia Lybra, а также две фуры. От удара один из большегрузов вылетел в кювет.

Сообщается, что в результате аварии пострадал водитель легковушки – у него перелом ноги.



© Фото: @absolvo Поврежденная в аварии фура

В настоящее время на месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции, которые выясняют обстоятельства ДТП.