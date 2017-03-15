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Пробка на МКАД: машины стоят от Зеленого луга до Степянки

16.03.2017 18:31 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 16 мар — Sputnik. Серьезная пробка собралась на МКАД в Минске вечером — машины стоят как на внутреннем кольце от Зеленого луга до района Степянка, так и на внешнем участке кольцевой, передает корреспондент Sputnik.

Движение транспорта на этом участке затруднено, согласно данным сервиса "Яндекс пробки", скорость потока составляет до пяти километров в час. Пробка растянулась почти на 20 километров.

Также затруднен выезд и на кольцевую и съезд с нее в районе улицы Академика Купревича.

 

 

​По информации очевидцев, на внутреннем кольце возле улицы Купревича произошла авария с участием грузового автомобиля.

 
Теги: Минск
 
 
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Машины движутся со скоростью около 5 км/ч, затруднены также выезд на МКАД и съезд с нее в районе улицы Академика Купревича.

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