МИНСК, 16 мар — Sputnik. Серьезная пробка собралась на МКАД в Минске вечером — машины стоят как на внутреннем кольце от Зеленого луга до района Степянка, так и на внешнем участке кольцевой, передает корреспондент Sputnik.

Движение транспорта на этом участке затруднено, согласно данным сервиса "Яндекс пробки", скорость потока составляет до пяти километров в час. Пробка растянулась почти на 20 километров.

Также затруднен выезд и на кольцевую и съезд с нее в районе улицы Академика Купревича.

Эту жуткую пробку на МКАД скрашивало фисташковое мороженое. Но вот мороженое уже съедено, а пробка никак не кончится. — Maria Nedashkovskaya (@Marusechka_N) 16 марта 2017 г.

Пробка длиной почти 20 км образовалась на МКАД — Lynda Buckley (@bojurypirata) 14 марта 2017 г.

На Минской приличная такая пробка намечается. — Нюша Елисеева (@Njuschka) 16 марта 2017 г.

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​По информации очевидцев, на внутреннем кольце возле улицы Купревича произошла авария с участием грузового автомобиля.