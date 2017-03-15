|
Пробка на МКАД: машины стоят от Зеленого луга до Степянки
16.03.2017 18:31 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 16 мар — Sputnik. Серьезная пробка собралась на МКАД в Минске вечером — машины стоят как на внутреннем кольце от Зеленого луга до района Степянка, так и на внешнем участке кольцевой, передает корреспондент Sputnik.
Движение транспорта на этом участке затруднено, согласно данным сервиса "Яндекс пробки", скорость потока составляет до пяти километров в час. Пробка растянулась почти на 20 километров.
Также затруднен выезд и на кольцевую и съезд с нее в районе улицы Академика Купревича.
По информации очевидцев, на внутреннем кольце возле улицы Купревича произошла авария с участием грузового автомобиля.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Машины движутся со скоростью около 5 км/ч, затруднены также выезд на МКАД и съезд с нее в районе улицы Академика Купревича.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)
Комментарии