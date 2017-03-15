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Сбивший кошку итальянец получил более 450 евро штрафа
16.03.2017 18:50 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 16 фев — Sputnik. Полиция области Тоскана оштрафовала сбившего кошку итальянца и покинувшего место ДТП на 454 евро, говорится в сообщении коммуны Прато, где и произошел дорожный инцидент.
Накануне утром местный житель за рулем внедорожника сбил животное, которое, по словам очевидцев, переходило дорогу по пешеходному переходу. Просмотр видео с камер наблюдения показал, что мужчина после ДТП замедлил скорость, однако не остановился и уехал.
Умирающую кошку заметил полицейский патруль, однако правоохранители не смогли ее спасти. В ходе разбирательств полиция выслушала показания свидетельницы и по картинке с камер видеонаблюдения установила номерной знак автомобиля.
Узнав номер машины, полиция установила ее владельца и выписала два штрафа: 413 евро за наезд на животное и неоказание помощи и 41 евро за то, что авария произошла возле пешеходного перехода.
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Водитель, по словам очевидцев, сбил животное, переходившее дорогу по пешеходному переходу.
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