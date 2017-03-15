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Соседка спасла спавшего пенсионера на пожаре в Полоцке

16.03.2017 19:45 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 16 мар — Sputnik. Соседка сумела спасти пенсионера-инвалида из горящей квартиры в Полоцке, сообщило в четверг Витебское областное управление МЧС.

Инцидент произошел сегодня около 10 часов утра, в МЧС о пожаре по улице 6-й Гвардейской армии в райцентре сообщила женщина-соседка.

Соседка спасла спавшего пенсионера на пожаре в Полоцке
© flickr.com/ Zdenko Zivkovic
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"По прибытии к месту вызова спасателей наблюдался сильный дым из квартиры, расположенной на четвертом этаже, девятиэтажного дома", — рассказали в МЧС.

Там отметили, что женщина 1949 года рождения, у которой был ключ от квартиры, где произошел пожар, зашла в помещение и увидела спавшего хозяина, инвалида первой группы. Соседка разбудила мужчину и вывела его на улицу.

В МЧС добавили, что хозяин квартиры после осмотра медиками от госпитализации отказался. При ликвидации пожара сотрудники спасательной службы эвакуировали девять человек из соседних квартир.

Предполагаемая причина возникновения пожара — неосторожное обращение с огнем хозяина при розжиге газовой плиты (непотушенная спичка в мусорном ведре).

 
Теги: Минск
 
 
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У женщины был ключ от квартиры, в которой произошел пожар, она зашла туда и вывела хозяина.

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