Неизвестный открыл стрельбу во французском лицее Алексиса де Токвиля в городе Грасс на юге страны. Агентство Рейтер со ссылкой на пресс-службу полиции сообщает о восьми раненых, французские СМИ пишут о двух-трех пострадавших.



Фото: Reuters

По данным СМИ, 17-летний ученик лицея в Грассе (департамент Альп-Маритим), вооруженный двумя пистолетами и ружьем, проник в здание учебного заведения и открыл огонь.

Предположительно, он хотел застрелить директора лицея. По данным газеты Figaro, последний получил ранение в руку, но выжил. Подозреваемый задержан. Сообщалось, что у него мог быть сообщник, но эта информация не подтвердилась.

По информации газеты Le Monde, стражи порядка обезвредили взрывное устройство на основе дымного пороха, которое было обнаружено в здании лицея.

Газета Le Figaro отмечает, что, согласно предварительным результатам расследования, нападавший действовал в одиночку. Полиция изучит записи с пяти камер видеонаблюдения в лицее, чтобы точно это установить.

Также эксперты исследуют арсенал нападавшего и проверяют, все ли его оружие было настоящим. Сообщается, что всех пострадавших он ранил из дробовика. Помимо ружья и двух пистолетов (или их макетов) у молодого человека нашли две учебных гранаты.

По данным Le Monde, нападавший не был связан с исламистами. Арестованный молодой человек, по словам источника газеты в полиции, смотрел видеозаписи массовых убийств.

Издание утверждает, что молодой человек вдохновлялся стрельбой, которую в 1999 году устроили в американской школе «Колумбайн» два ее ученика. Они убили 13 человек и покончили с собой. Еще 37 человек тогда получили ранения.

На месте происшествия работает французский полицейский спецназ Raid. В твиттере Министерства внутренних дел Франции граждан призывают следовать указаниям местных властей.

«Идет полицейская операция в районе Шмен де Лёрм, избегайте этого сектора», — призывают в твиттере местной полиции. Школьников и сотрудников лицея попросили по возможности попытаться спрятаться от нападавшего.

Издание Nice Matin сообщает, что в Грасс вылетел министр внутренних дел Бернар Казнёв. В твиттере Министерства образования Франции говорится, что министр Наджат Белькасем тоже отправилась на место происшествия

Полиция пока не сообщает, расценивает ли случившееся как теракт или как обычное преступление, не имеющее террористической подоплеки. Ранее в четверг в парижском офисе МВФ взорвался присланный по почте пакет.

В результате пострадал один человек. Тот инцидент власти расценили как теракт. Ответственность за случившееся взяла на себя греческая радикальная группировка.