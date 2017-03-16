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Олланд указал на возможную связь инцидентов в офисе МВФ и минфине ФРГ

16.03.2017 20:49 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 16 мар — Sputnik. Президент Франции Франсуа Олланд назвал происшествие в парижской штаб-квартире Международного валютного фонда (МВФ) терактом.

Взрыв в офисе МВФ произошел в четверг днем — сдетонировала посылка, которую открыла секретарь дирекции фонда. В результате женщина получила ранения лица и рук.

Олланд указал на возможную связь инцидентов в офисе МВФ и минфине ФРГ
© REUTERS
Посылка взорвалась в штаб-квартире МВФ в Париже: есть пострадавшая

"Мы столкнулись с терактом, нет другого слова, когда речь идет о взрывном устройстве в посылке", — отметил Олланд в ходе визита в Тулон.

Он добавил, что будет сделано все возможное, чтобы найти и наказать виновных.

Подозрение на петарду

Префект полиции Парижа Мишель Кадо, в свою очередь, отметил, что речь, возможно, идет не о бомбе, так как основа взрывного устройства была пиротехнической, напоминающей "большую петарду".

Связь между инцидентом в минфине ФРГ

Олланд также заявил, что следствие проверит вероятность связи взрыва в парижском офисе МВФ и инцидента в минфине Германии, который произошел накануне. Немецкие полицейские, осмотрев пакет, обнаружили в нем взрывное устройство и эвакуировали людей из офиса.

"Есть сходство с инцидентом, произошедшим в Германии. В рамках международного расследования мы устанавливаем причины того, что случилось в Париже", — подчеркнул французский лидер.

Ответственность за взрыв в офисе МВФ в Париже на себя пока не взяла ни одна из террористических организаций, а о причастности к появлению пакета в минфине ФРГ заявили греческие анархисты. В то же время по информации французских СМИ, ссылающихся на источники, близкие к расследованию, на пакете, взорвавшемся в Париже, были наклеены греческие марки.

 
Теги: Минск
 
 
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Французский лидер пообещал сделать все возможное, чтобы разыскать виновников инцидента в парижском офисе МВФ.

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