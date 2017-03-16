МИНСК, 16 мар — Sputnik. Правоохранительные органы Франции, журналисты и психологи задаются вопросом, что могло заставить семнадцатилетнего подростка из уважаемой и обеспеченной семьи взять в руки оружие и открыть огонь в учебном заведении Alexis de Tocqueville de Grasse. Ответ они нашли в аккаунтах молодого человека в соцсетях.

Стрельба в лицее

В одном из лицеев Грасса в Приморских Альпах в четверг произошла стрельба. 17-летний учащийся, вооруженный двумя пистолетами, охотничьим ружьем и двумя учебными гранатами, пришел разобраться с директором учебного заведения, но открыл огонь и по лицеистам. По последним данным, в результате стрельбы в лицее пострадали 14 человек. Выстрелами из ружья в результате нападения ранены директор лицея и еще два человека, одна ученица находится в шоковом состоянии.

Нападавший задержан, полиция ищет его возможного пособника — также старшеклассника. Личность стрелка полиция пока не называет, но газета Monde со ссылкой на источники пишет, что речь идет о сыне депутата муниципального совета Киллиане Б. (Killian B).

Прокурор французского города Грасс Фабьен Атзори заявила, что нет ни одной детали, ни одной связи, указывающей на террористическую организацию. "Скорее всего, речь идет о человеке с психологическими проблемами", — заявил глава региона Прованс-Альпы-Лазурный берег Кристиан Эстрози.

Основная версия следствия — плохие отношения с одноклассниками. По данным газеты Nice Matin, над молодым человеком насмехались многие учащиеся лицея.

Колумбинский след

В пятницу французские газеты публикуют новые подробности: ранивший нескольких человек в лицее города Грасс на юге Франции, оказался "поклонником" своих американских сверстников, которые в 1999 году устроили бойню в школе Columbine High School massacre американского города Колумбина.

Все началось с того, что 18-летний Эрик Харрис и 17-летний Дилан Клиболд создали свой сайт, на котором выкладывали свои уровни к компьютерной игре "Doom", через год на ресурсе уже содержались подробные инструкции о работе со взрывчаткой и различные сценарии нападений на людей. 20 апреля они пришли в школу с оружием в руках и самодельными 9-килограммовыми бомбами. Они расстреливали учащихся в течение нескольких часов.

Трагедия в школе практически освещалась в прямом эфире: на место событий работали около 500 репортеров, не менее 20 съемочных групп телевидения прибыли из других стран.

В результате нападения было ранено 37 человек, 12 учеников и учитель — погибли. Сами нападавшие покончили с собой, выстрелом в голову.

Эта трагедия долгие годы входила в тройку среди массовых убийств в учебных заведениях. Именно тогда в американском обществе заговорили о необходимости ужесточить контроль над огнестрельным оружием, а также о влиянии фильмов и видеоигр на подростковую психологию.

Эхо в Грассе

Журналисты внимательно изучили аккаунты молодого человека, устроившего стрельбу в лицее Грасса, в соцсетях. У юноши была страница на YouTube, заставкой которой служили кадры видеонаблюдения из школы Колумбине, запечатлевшие тела двух убитых. В похожем стиле были оформлены его аккаунты в Facebook и Twitter. Его персональный список на видеосервисе включал несколько материалов, посвященных инциденту в Колумбине, в том числе песню The Anatomy of a School Shooting рэпера Илла Билла, которая рассказывает о стрельбе с точки зрения самих преступников.

Стрелок из Грасса не первый последователь Харриса и Клиболда. С 1999 года зафиксировано как минимум восемь попыток повторить кровавый путь Эрика и Дилана.