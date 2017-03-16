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Пьяный сын убил ножом своего отца в Столбцовском районе

17.03.2017 09:59 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 17 фев — Sputnik. Выясняются обстоятельства убийства сыном своего отца в Столбцовском районе, сообщили Sputnik в пятницу в МВД Беларуси.

Инцидент произошел накануне вечером в деревне Новый Свержень. В частном доме было обнаружено тело ранее пенсионера 1950 года рождения, ранее судимого, с ножевым ранением грудной клетки.

По предварительной информации, мужчину убил проживающий в этом же доме его сын 1974 года рождения. В МВД отметили, что убийство произошло в ссоре в результате употребления спиртного.

Подозреваемый в убийстве пенсионера задержан.

 
Теги: Минск
 
 
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Подозреваемый задержан, по версии МВД, убийство произошло в ссоре, вызванной употреблением алкоголя.

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