МИНСК, 17 фев — Sputnik. Выясняются обстоятельства убийства сыном своего отца в Столбцовском районе, сообщили Sputnik в пятницу в МВД Беларуси.

Инцидент произошел накануне вечером в деревне Новый Свержень. В частном доме было обнаружено тело ранее пенсионера 1950 года рождения, ранее судимого, с ножевым ранением грудной клетки.

По предварительной информации, мужчину убил проживающий в этом же доме его сын 1974 года рождения. В МВД отметили, что убийство произошло в ссоре в результате употребления спиртного.

Подозреваемый в убийстве пенсионера задержан.