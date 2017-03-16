МИНСК, 17 мар — Sputnik. Гомельский блогер, организовавший стримы (онлайн-трансляции в интернете) с участием раздевающихся девушек, задержан и помещен в изолятор временного содержания, сообщили в УВД Гомельского облисполкома.

Об увлечении 18-летнего жителя областного центра раздевать своих собеседниц в входе общения через Skype стало известно в конце января 2017 года. Парень подсказывал своим собеседницам, какие предметы гардероба и в какой последовательности с себя снимать, и транслировал все происходящее в интернет.

На растущую популярность предприимчивого белоруса обратил внимание его коллега — блогер из Нижнего Новгорода, а затем уже и правоохранительные органы.

"Сотрудниками управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми была инициирована проверка. В ходе проведения комплекса мероприятий и осмотра места жительства 18-летнего парня, были изъяты видеофайлы и компьютерная техника, назначены компьютеро-техническая экспертиза, а также искусствоведческая по наличию в видеозаписях признаков порнографии. В результате проведения вышеуказанных экспертных исследований установлено, что в видеозаписях присутствуют признаки порнографии", — рассказал официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Виталий Пристромов.

Гомельский городской отдел Следственного комитета Беларуси уголовное дело по ч.2 ст.343 УК РБ (Изготовление и распространение порнографических материалов или предметов порнографического характера сипользованием сети интренет). Санкция по этой статье предусматривает наказание до четырех лет лишения свободы.

"Гомельчанин задержан по непосредственному подозрению в совершении преступления и помещен в ИВС УВД Гомельского облисполкома, где с ним будут проведены необходимые следственные действия", — добавил Пристромов.

В УВД также отметили, что на жестком диске компьютера были найдены и другие видеофайлы, которые представляют интерес для правоохранительных органов в части наличия в них сцен порнографического характера. В настоящее время по ним проводится ряд дополнительных экспертиз.