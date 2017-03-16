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Задержан гомельский блогер, раздевавший девушек в прямом эфире

17.03.2017 10:19 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 17 мар — Sputnik. Гомельский блогер, организовавший стримы (онлайн-трансляции в интернете) с участием раздевающихся девушек, задержан и помещен в  изолятор временного содержания, сообщили в УВД Гомельского облисполкома.

Об увлечении 18-летнего жителя областного центра раздевать своих собеседниц в входе общения через Skype стало известно в конце января 2017 года. Парень подсказывал своим собеседницам, какие предметы гардероба и в какой последовательности с себя снимать, и транслировал все происходящее в интернет.

На растущую популярность предприимчивого белоруса обратил внимание его коллега — блогер из Нижнего Новгорода, а затем уже и правоохранительные органы.

"Сотрудниками управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми была инициирована проверка. В ходе проведения комплекса мероприятий и осмотра места жительства 18-летнего парня, были изъяты видеофайлы и компьютерная техника, назначены компьютеро-техническая экспертиза, а также искусствоведческая по наличию в видеозаписях признаков порнографии. В результате проведения вышеуказанных экспертных исследований установлено, что в видеозаписях присутствуют признаки порнографии", — рассказал  официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Виталий Пристромов.

Гомельский городской отдел Следственного комитета Беларуси уголовное дело по ч.2 ст.343 УК РБ (Изготовление и распространение порнографических материалов или предметов порнографического характера  сипользованием сети интренет). Санкция по этой статье предусматривает наказание до четырех лет лишения свободы.

"Гомельчанин задержан по непосредственному подозрению в совершении преступления и помещен в ИВС УВД Гомельского облисполкома, где с ним будут проведены необходимые следственные действия", — добавил Пристромов.

В УВД также отметили, что на жестком диске  компьютера были  найдены и другие видеофайлы, которые представляют интерес для правоохранительных органов в части наличия в них сцен порнографического характера. В настоящее время по ним проводится ряд дополнительных экспертиз.

 
Теги: Минск
 
 
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На жестком диске компьютера 18-летнего гомельчанина следователи обнаружили и другие видеофайлы, которые сейчас проверяются на предмет наличия в них порнографии.

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