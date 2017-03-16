|
Избил и ударил ножом: подозреваемого в убийстве задержали в Гродно
17.03.2017 10:31 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 17 мар — Sputnik. Подозреваемого в убийстве женщины на улице Менделеева в Гродно задержали по горячим следам, сообщили в
"Сегодня рано утром в милицию обратился житель одного из домов по улице Менделеева города Гродно и сообщил, что через окно видел, как во дворе мужчина бьет женщину. Через пару минут при повторном звонке он рассказал, что подозреваемый скрылся, а представительница слабого пола не подает признаков жизни", — рассказал официальный представитель УВД Гродненского облисполкома Игорь Белозеров.
Приметы подозреваемого сообщили двое соседей, которые первоначально пытались самостоятельно поймать злоумышленника, но тот пригрозил им ножом и скрылся.
Милиционеры перекрыли район, и по горячим следам задержали подозреваемого.
"Установлено, что у подозреваемого 1980 года рождения с женщиной сложились личные неприязненные отношения. Злоумышленник ее подкараулил, когда она выходила из дома. Сначала избил, а потом при помощи ножа лишил жизни", — рассказал начальник Октябрського РОВД Гродно полковник милиции Андрей Кудрицкий.
Установлено также, что задержанный страдает психическим заболеванием. Возбуждено уголовное дело по статье "убийство".
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Злоумышленника пытались задержать очевидцы происшествия, но в последний момент, когда мужчина начал угрожать ножом и им, отступили.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)
Комментарии