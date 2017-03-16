﻿ Избил и ударил ножом: подозреваемого в убийстве задержали в Гродно. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Избил и ударил ножом: подозреваемого в убийстве задержали в Гродно

17.03.2017 10:31 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 17 мар — Sputnik. Подозреваемого в убийстве женщины на улице Менделеева в Гродно задержали по горячим следам, сообщили в УВД Гродненского облисполкома.

"Сегодня рано утром в милицию обратился житель одного из домов по улице Менделеева города Гродно и сообщил, что через окно видел, как во дворе мужчина бьет женщину. Через пару минут при повторном звонке он рассказал, что подозреваемый скрылся, а представительница слабого пола не подает признаков жизни", — рассказал официальный представитель УВД Гродненского облисполкома Игорь Белозеров.

Приметы подозреваемого сообщили двое соседей, которые первоначально пытались самостоятельно поймать злоумышленника, но тот пригрозил им ножом и скрылся.

Милиционеры перекрыли район, и по горячим следам задержали подозреваемого.

"Установлено, что у подозреваемого 1980 года рождения с женщиной сложились личные неприязненные отношения. Злоумышленник ее подкараулил, когда она выходила из дома. Сначала избил, а потом при помощи ножа лишил жизни", — рассказал начальник Октябрського РОВД Гродно полковник милиции Андрей Кудрицкий.

Установлено также, что задержанный страдает психическим заболеванием. Возбуждено уголовное дело по статье "убийство".

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
Ссылка на источник 19
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Злоумышленника пытались задержать очевидцы происшествия, но в последний момент, когда мужчина начал угрожать ножом и им, отступили.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
Генпрокурор прокомментировал задержания в Минске 15 марта
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.03.2017
Белорусская военная газета

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика