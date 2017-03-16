МИНСК, 17 мар - Sputnik. Генеральная прокуратура назначит проверку законности действий сотрудников милиции 15 марта в Минске после митинга "Марш нетунеядцев", если на то будут основания, заявил генпрокурор Александр Конюк.

В минувшую среду в Минске прошла санкционированная Мингорисполкомом уличная акция "Марш нетунеядцев", после которой были задержаны несколько десятков ее участников-анархистов, пришедших на марш в масках на лицах. В соответствии со ст. 11закона "О массовых мероприятиях" Беларуси запрещено скрывать свои лица под масками. Задержание на остановке общественного транспорта проводили сотрудники правоохранительных органов в штатском.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. ( 1:06 / 7.71Mb / просмотров видео: 642) Sputnik / Виктор Толочко © Sputnik / Виктор Толочко Инцидент на остановке после "марша нетунеядцев" в Минске

Объясняя задержания в троллейбусе, в МВД отметили, что "была вероятность того, что нарушители порядка могут скрыться". В четверг прошли суды прошли суды, задержанным дали по 15 и по 12 суток ареста.

"Если будут основания, если будет заявление, то генпрокуратура будет проводить проверку", — заявил журналистам в пятницу генпрокурор Беларуси Александр Конюк, отвечая на вопрос о том, как он расценивает действия сотрудников милиции 15 марта.

По его словам, пока заявлений в органы прокуратуры на действия сотрудников милиции не поступало.

Генпрокурор также отметил, что он не будет комментировать действия сотрудников милиции основании только информации из СМИ.

"Нужно выслушать и другую сторону", — сказал Конюк.

"Если есть нарушения, то нужно реагировать. А закрытые лица участников шествия, это нарушение законодательства", — отметил Конюк.