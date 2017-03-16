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Неизвестные украли более 140 крестов с кладбищ в Гродненской области

17.03.2017 11:03 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 17 мар — Sputnik. Уголовные дела возбуждены Ивьевским и Лидским районными отделами Следственного комитета по фактам похищений крестов на кладбищах, сообщил Sputnik в пятницу официальный представитель УСК по Гродненской области Сергей Шершеневич.

В милицию с заявлениями о совершении преступлений обратились несколько потерпевших. Следователи и эксперты в ходе осмотра мест преступлений установили факты краж 144 крестов в деревнях Ивъевского и Лидского районов. При этом на кладбищах факты вандализма не зафиксированы.

"В ходе дальнейшего выяснения обстоятельств произошедшего установлено, что все преступления совершены в период с ноября 2016 по начало марта 2017 годов", — рассказал Шершеневич.

Он отметил, что в основном были украдены кресты с захоронений второй половины прошлого века, который редко посещаются родственниками усопших.

В настоящий момент проводится ряд мероприятий с целью установить личности злоумышленников. Возможных очевидцев просят позвонить по телефонам (80154)-567748 (Лидский РОСК), (801595)-60138 (Ивьевский РОСК) или 102.

 
Теги: Минск
 
 
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Злоумышленники похищали кресты с могил второй половины XX века, которые редко посещают родственники усопших.

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