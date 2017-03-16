﻿ В Солигорске 20-летний парень ударил ножом прохожего и похитил вещи. 21.by
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В Солигорске 20-летний парень ударил ножом прохожего и похитил вещи

17.03.2017 12:59 — ЧП | Tut.by  
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В Солигорске 25-летний мужчина оказался в больнице после разбойного нападения на улице. Он возвращался домой примерно в 4 часа утра, когда на него напал неизвестный с ножом и ранил в живот. Подробности сообщает УВД Миноблисполкома.

Инцидент произошел утром 8 марта. Нападавший ранил мужчину ножом в живот и, угрожая расправой, отобрал ноутбук и мобильный телефон.

Преступление попало в обзор камер наблюдения, вскоре сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого.

Им оказался 20-летний безработный житель Солигорска. В квартире подозреваемого изъята похищенная техника. По факту разбойного нападения возбуждено уголовное дело.

 
 
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Преступление попало в обзор камер наблюдения, вскоре сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого.

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