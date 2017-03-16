МИНСК, 17 мар – Sputnik. Спасатели и сотрудники милиции сумели снять с ели в центре Баранович мужчину, который по не известным пока причинам забрался на дерево, сообщило издание Intex-Press .



© REUTERS Seattle Fire Department Молодой человек провел на дереве в центре Сиэтла больше суток

Инцидент в райцентре произошел в пятницу утром: в 08:10 в Барановичский ГОВД позвонила горожанка, сообщив, на ели возле кинотеатра "Звезда" находится мужчина, который ведет себя неадекватно – кричит о религии и призывает граждан верить в господа.

По информации издания, к кинотеатру прибыли сотрудники МЧС и милиции, бригада скорой помощи.

Правоохранители уговорили мужчину слезть. Верхолазом оказался местный житель 1966 года рождения. Милиционерам он пояснил, что является инвалидом II группы. При этом мужчина не смог сказать, зачем именно он забрался на дерево.

Сообщается, что скорая доставила гражданина в психоневрологический диспансер для оказания медпомощи.