На минометную 82-миллиметровую мину времен Великой Отечественной войны работники местного стадиона «Коммунальник» наткнулись во время проведения земляных работ, сообщает УВД Гомельского облисполкома .

Место находки было оцеплено милицией, вызвана саперно-пиротехническая группа. Специалисты, осмотрев мину, решили уничтожить ее на полигоне за городом.

По предварительной информации, мина попала на стадион вместе с грунтом для выравнивания поля, который добывают за пределами районного центра. Саперы проверили всю землю, предназначенную для работ в районе спортивного сооружения. Других взрывоопасных предметов обнаружено не было.

В настоящее время по данному факту Светлогорским РОВД проводится проверка.