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В Светлогорске на стадионе нашли мину - снаряд попал вместе с грунтом для выравнивания поля
На минометную 82-миллиметровую мину времен Великой Отечественной войны работники местного стадиона «Коммунальник» наткнулись во время проведения земляных работ, сообщает
Место находки было оцеплено милицией, вызвана саперно-пиротехническая группа. Специалисты, осмотрев мину, решили уничтожить ее на полигоне за городом.
По предварительной информации, мина попала на стадион вместе с грунтом для выравнивания поля, который добывают за пределами районного центра. Саперы проверили всю землю, предназначенную для работ в районе спортивного сооружения. Других взрывоопасных предметов обнаружено не было.
В настоящее время по данному факту Светлогорским РОВД проводится проверка.
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Саперы проверили всю землю, предназначенную для работ в районе спортивного сооружения. Других взрывоопасных предметов обнаружено не было.
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