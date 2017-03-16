﻿ В Светлогорске на стадионе нашли мину - снаряд попал вместе с грунтом для выравнивания поля. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

В Светлогорске на стадионе нашли мину - снаряд попал вместе с грунтом для выравнивания поля

17.03.2017 13:18 — ЧП | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

На минометную 82-миллиметровую мину времен Великой Отечественной войны работники местного стадиона «Коммунальник» наткнулись во время проведения земляных работ, сообщает УВД Гомельского облисполкома.

Место находки было оцеплено милицией, вызвана саперно-пиротехническая группа. Специалисты, осмотрев мину, решили уничтожить ее на полигоне за городом.

По предварительной информации, мина попала на стадион вместе с грунтом для выравнивания поля, который добывают за пределами районного центра. Саперы проверили всю землю, предназначенную для работ в районе спортивного сооружения. Других взрывоопасных предметов обнаружено не было.

В настоящее время по данному факту Светлогорским РОВД проводится проверка.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Саперы проверили всю землю, предназначенную для работ в районе спортивного сооружения. Других взрывоопасных предметов обнаружено не было.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
Мужчина забрался на ель в центре Баранович и проповедовал веру в господа
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.03.2017
Белорусская военная газета

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика