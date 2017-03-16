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На МКАД столкнулись в два грузовика и легковушка

17.03.2017 13:31 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 17 мар — Sputnik. Дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей произошло на МКАД, один человек доставлен в больницу, сообщили Sputnik в Минском городском управлении МЧС.

Авария произошла в пятницу днем, около 11:10, на внешнем кольце четвертого километра МКАД.

"Стало известно, что ДТП произошло с участием грузового автомобиля МАЗ-5337 2012, грузового автомобиля МАЗ-437130 и легкового автомобиля Volkswagen Passat", — рассказали спасатели.

Спасатели при помощи специнструмента деблокировали из кабины МАЗ-437130 30-летнего водителя. Спасенный мужчина был доставлен в больницу. Медики диагностировали у него сочетанные травмы, ЧМТ легкой степени, множественные ушибы, множественные переломы обеих голеней.

"Разбирательство по факту ДТП проводит УГАИ ГУВД Мингорисполкома", — заключили собеседники агентства.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. Задержек в движении авария не вызвала.

 
Теги: Минск
 
 
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Водитель грузовика при перестроении не заметил машину дорожных служб, которая ехала в первой полосе и убирала дорогу.

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