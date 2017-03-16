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Женщина упала на рельсы метро в Минске

17.03.2017 13:16 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 17 мар — Sputnik. Женщина упала на рельсы на станции "Каменная Горка" Минского метрополитена, сообщили Sputnik в пресс-службе столичной подземки.

Женщина упала на рельсы метро в Минске
© Фото: пресс-служба Минского метрополитена
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Инцидент на второй — Автозаводской — линии метро произошел днем в пятницу в 13.06.

"Упавшая на пути пассажирка поднята на платформу, движение по 2-й линии восстановлено, поезда идут в штатном режиме", — сказали в метрополитене.

Там также сообщили, что задержка движения поездов на линии составило около пяти минут.

Пока не известно, получила ли женщина какие-либо травмы в результате ЧП. 

 
Теги: Минск
 
 
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Задержка движения поездов на Автозаводской линии составило около пяти минут.

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