|
Женщина упала на рельсы метро в Минске
17.03.2017 13:16 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 17 мар — Sputnik. Женщина упала на рельсы на станции "Каменная Горка" Минского метрополитена, сообщили Sputnik в пресс-службе столичной подземки.
© Фото: пресс-служба Минского метрополитена
Инцидент на второй — Автозаводской — линии метро произошел днем в пятницу в 13.06.
"Упавшая на пути пассажирка поднята на платформу, движение по 2-й линии восстановлено, поезда идут в штатном режиме", — сказали в метрополитене.
Там также сообщили, что задержка движения поездов на линии составило около пяти минут.
Пока не известно, получила ли женщина какие-либо травмы в результате ЧП.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Задержка движения поездов на Автозаводской линии составило около пяти минут.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)
Комментарии