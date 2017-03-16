МИНСК, 17 мар — Sputnik. Женщина упала на рельсы на станции "Каменная Горка" Минского метрополитена, сообщили Sputnik в пресс-службе столичной подземки.



© Фото: пресс-служба Минского метрополитена Пожилой минчанин умер в метро

Инцидент на второй — Автозаводской — линии метро произошел днем в пятницу в 13.06.

"Упавшая на пути пассажирка поднята на платформу, движение по 2-й линии восстановлено, поезда идут в штатном режиме", — сказали в метрополитене.

Там также сообщили, что задержка движения поездов на линии составило около пяти минут.

Пока не известно, получила ли женщина какие-либо травмы в результате ЧП.