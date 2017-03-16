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Разыскиваемый с ноября 2016-го минчанин найден мертвым

17.03.2017 13:45 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 17 мар – Sputnik. Житель Минска Вадим Мелихов, который исчез в конце осени 2017 года, найден погибшим, сообщили Sputnik в пятницу в поисковом отряде "Ангел".

Разыскиваемый с ноября 2016-го минчанин найден мертвым
© Sputnik/
Волонтеры разыскивают минчанина, пропавшего три недели назад

Волонтеры традиционно не сообщают подробности гибели и обстоятельства, при которых было обнаружено тело погибшего. 

Из дома 33-летний Мелихов ушел 24 ноября около десяти часов вечера. С тех пор родные ничего не слышали о пропавшем. 

Минчанина разыскивали сотрудники Первомайского РУВД Минска и волонтеры.

 
Теги: Минск
 
 
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Мужчина вышел из своего дома вечером 24 ноября, с тех пор о его местонахождении ничего не было известно.

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