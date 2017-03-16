|
Разыскиваемый с ноября 2016-го минчанин найден мертвым
17.03.2017 13:45 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 17 мар – Sputnik. Житель Минска Вадим Мелихов, который исчез в конце осени 2017 года, найден погибшим, сообщили Sputnik в пятницу в поисковом отряде "Ангел".
Волонтеры традиционно не сообщают подробности гибели и обстоятельства, при которых было обнаружено тело погибшего.
Из дома 33-летний Мелихов
Минчанина разыскивали сотрудники Первомайского РУВД Минска и волонтеры.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мужчина вышел из своего дома вечером 24 ноября, с тех пор о его местонахождении ничего не было известно.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)
Комментарии