МИНСК, 17 мар – Sputnik. Житель Минска Вадим Мелихов, который исчез в конце осени 2017 года, найден погибшим, сообщили Sputnik в пятницу в поисковом отряде "Ангел".

Волонтеры традиционно не сообщают подробности гибели и обстоятельства, при которых было обнаружено тело погибшего.

Из дома 33-летний Мелихов ушел 24 ноября около десяти часов вечера . С тех пор родные ничего не слышали о пропавшем.

Минчанина разыскивали сотрудники Первомайского РУВД Минска и волонтеры.