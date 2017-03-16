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Уходящий от погони под Ивацевичами браконьер стрелял в инспекторов

17.03.2017 14:28 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 17 мар – Sputnik. Сотрудники милиции задержали в Ивацевичском районе браконьера, который, скрываясь от инспекторов Государственной инспекции охраны животного и растительного мира, сообщили Sputnik в пятницу в УГАИ УВД Брестского облисполкома.

Уходящий от погони под Ивацевичами браконьер стрелял в инспекторов
© Pixabay.com
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Инцидент произошел 16 марта около 10:35 вблизи деревни Селец, расположенной Ивацевичского района. 

"В Ивацевичский РОВД поступило сообщение от государственной инспекции природных ресурсов, что при попытке задержания браконьера, скрывающегося на автомобиле Mercedes-Benz 210D, был произведен выстрел из ружья", – сказали в ГАИ.

Там также сообщили, что для задержания стрелявшего был введен специальный план: около 11:05 нарядом ДПС на 80-м километре дороги Р-2 "Столбцы – Ивацевичи – Кобрин" был найден разыскиваемый автомобиль. который двигался во встречном направлении. 

Инспекторы ГАИ задержали преступника. Автомобиль и водитель, 48-летний житель Баранович, были переданы следственно-оперативной группе.

В настоящее время по факту сотрудники правоохранительных органов проводят разбирательства.

 
Теги: Минск
 
 
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Браконьера на машине обнаружил наряд ППС, который смог остановить преступника.

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