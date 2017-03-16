МИНСК, 17мар — Sputnik. Дорожно-транспортное происшествие на МКАД, в котором пострадали шесть молодых людей, было совершено на угнанном автомобиле, сообщили в СК.

В начале месяца, в ночь на 2 марта, на МКАД произошло ДТП, в результате которого один человек погиб, пять были доставлены в больницу .

"В ходе расследования уголовного дела установлено, что автомобиль, на котором передвигались молодые люди, им не принадлежал. За полчаса до аварии машиной неправомерно завладели двое участников ДТП", — сообщил Sputnik в пятницу официальный представитель УСК по Минску Алексей Климович.

По его словам, в отношении них возбуждено уголовное дело за угон транспортного средства.

"Один из данных лиц несколько дней назад скончался в больнице от полученных телесных повреждений в результате аварии", — сказал Климович.

Управлением Следственного комитета по г. Минску продолжается выяснение обстоятельств дорожно-транспортного происшествия, имевшего место на МКАД около 3 часов ночи 2 марта 2017 года.

Ранее со ссылкой на УСК агентство сообщало, что водитель автомобиля Audi A4, двигаясь по внешней стороне Минской кольцевой автодороги от улицы Казинца в направлении улицы Кижеватова, не справился с управлением и врезался в опорную мачту наружного освещения. В результате аварии один человек погиб на месте, а пятеро были доставлены в больницу.

По факту ДТП было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 317 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека) Уголовного кодекса Беларуси, сказал Климович.