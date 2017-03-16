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СК сообщил новые обстоятельства аварии на МКАД с участием 6 человек

17.03.2017 14:44 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 17мар — Sputnik. Дорожно-транспортное происшествие на МКАД, в котором пострадали шесть молодых людей, было совершено на угнанном автомобиле, сообщили в СК.

СК сообщил новые обстоятельства аварии на МКАД с участием 6 человек
© Фото: пресс-служба Следственного комитета
Подробности ДТП на МКАД: ночь, столб и шесть человек в одной машине

В начале месяца, в ночь на 2 марта, на МКАД произошло ДТП, в результате которого один человек погиб, пять были доставлены в больницу.

"В ходе расследования уголовного дела установлено, что автомобиль, на котором передвигались молодые люди, им не принадлежал. За полчаса до аварии машиной неправомерно завладели двое участников ДТП", — сообщил Sputnik в пятницу официальный представитель УСК по Минску Алексей Климович.

По его словам, в отношении них возбуждено уголовное дело за угон транспортного средства.

"Один из данных лиц несколько дней назад скончался в больнице от полученных телесных повреждений в результате аварии", — сказал Климович.

Управлением Следственного комитета по г. Минску продолжается выяснение обстоятельств дорожно-транспортного происшествия, имевшего место на МКАД около 3 часов ночи 2 марта 2017 года.

Ранее со ссылкой на УСК агентство сообщало, что водитель автомобиля Audi A4, двигаясь по внешней стороне Минской кольцевой автодороги от улицы Казинца в направлении улицы Кижеватова, не справился с управлением и врезался в опорную мачту наружного освещения. В результате аварии один человек погиб на месте, а пятеро были доставлены в больницу.

По факту ДТП было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 317 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека) Уголовного кодекса Беларуси, сказал Климович.

 
Теги: Минск
 
 
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Следствие возбудило уголовное дело в отношении двух пострадавших в ДТП, один из которых умер от травм в больнице.

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