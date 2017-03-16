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Милиция выясняет, почему женщина упала на рельсы на "Каменной Горке"
17.03.2017 15:18 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 17 мар – Sputnik. Обстоятельства падения 60-летней женщины на пути в минском метро выясняют сотрудники правоохранительных органов, сообщили Sputnik в пресс-службе метрополитена.
© Фото: Минский метрополитен
Инцидент на станции "Каменная Горка"
"Что именно побудило пассажирку метро так поступить, выясняют работники правоохранительных органов", – сообщил Sputnik пресс-секретарь метрополитена Андрей Кузьмин.
Он также уточнил, что задержка движения поездов по 2-й линии метрополитена из-за инцидента составила 6 минут.
Известно, что упавшей на рельсы женщине 60 лет, живет она в Воложинском районе Минской области.
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Женщина не пострадала, задержка в движении по 2-й линии минского метрополитена составила 6 минут
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