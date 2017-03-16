﻿ Милиция выясняет, почему женщина упала на рельсы на "Каменной Горке". 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Милиция выясняет, почему женщина упала на рельсы на "Каменной Горке"

17.03.2017 15:18 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 17 мар – Sputnik. Обстоятельства падения 60-летней женщины на пути в минском метро выясняют сотрудники правоохранительных органов, сообщили Sputnik в пресс-службе метрополитена.

Милиция выясняет, почему женщина упала на рельсы на "Каменной Горке"
© Фото: Минский метрополитен
ЧП на станции метро "Каменная Горка": женщина не пострадала

Инцидент на станции "Каменная Горка" произошел днем в пятницу.

"Что именно побудило пассажирку метро так поступить, выясняют работники правоохранительных органов", – сообщил Sputnik пресс-секретарь метрополитена Андрей Кузьмин.

Он также уточнил, что задержка движения поездов по 2-й линии метрополитена из-за инцидента составила 6 минут.

Известно, что упавшей на рельсы женщине 60 лет, живет она в Воложинском районе Минской области.

Пятничный инцидент стал четвертым с начала года. 1 марта на станции метро "Купаловская" мужчина стало плохо в вагоне поезда. Его вывели на перрон, однако прибывшие на место происшествия врачи скорой помощи не смогли гражданина спасти.

17 февраля 2017 года 44-летний минчанин упал на рельсы на станции "Автозаводская" прямо перед прибывающим на станцию составом, мужчина погиб. Еще один трагический случай в минском метро произошел 2 января – жительница столицы на станции "Площадь Якуба Коласа" упала на рельсы и погибла.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Женщина не пострадала, задержка в движении по 2-й линии минского метрополитена составила 6 минут

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
СК сообщил новые обстоятельства аварии на МКАД с участием 6 человек
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.03.2017
Белорусская военная газета

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика