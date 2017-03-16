МИНСК, 17 мар – Sputnik. Обстоятельства падения 60-летней женщины на пути в минском метро выясняют сотрудники правоохранительных органов, сообщили Sputnik в пресс-службе метрополитена.

Инцидент на станции "Каменная Горка" произошел днем в пятницу .

"Что именно побудило пассажирку метро так поступить, выясняют работники правоохранительных органов", – сообщил Sputnik пресс-секретарь метрополитена Андрей Кузьмин.

Он также уточнил, что задержка движения поездов по 2-й линии метрополитена из-за инцидента составила 6 минут.

Известно, что упавшей на рельсы женщине 60 лет, живет она в Воложинском районе Минской области.

Пятничный инцидент стал четвертым с начала года. 1 марта на станции метро "Купаловская" мужчина стало плохо в вагоне поезда . Его вывели на перрон, однако прибывшие на место происшествия врачи скорой помощи не смогли гражданина спасти.

17 февраля 2017 года 44-летний минчанин упал на рельсы на станции "Автозаводская" прямо перед прибывающим на станцию составом, мужчина погиб. Еще один трагический случай в минском метро произошел 2 января – жительница столицы на станции "Площадь Якуба Коласа" упала на рельсы и погибла .