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Двое приятелей сгорели на даче в Сенненском районе

17.03.2017 15:37 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 17 мар – Sputnik. Пожар в дачном доме в Сенненском районе унес жизни двух мужчин, сообщили Sputnik в Витебском областном управлении МЧС.

Двое приятелей сгорели на даче в Сенненском районе
© Фото: Витебское ОУМЧС
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Возгорание дачного дома, расположенного в деревне Моссоры, произошел около 22:00 в четверг 16 марта, когда спасатели прибыли на место пожара, строение горело открытым пламенем – его кровля и частично потолок обрушились.

"На даче находился 40-летний сын хозяйки дома со знакомым, личность которого устанавливается. Их тела были обнаружены в комнате на полу под обрушившимися конструкциями", – сказали в МЧС.

В настоящее время пожарные устанавливают причину возгорания, в качестве версий рассматриваются неосторожность при курении и нарушение правил эксплуатации электроприборов.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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Когда спасатели прибыли на место пожара, строение горело открытым пламенем – его кровля и частично потолок обрушились.

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