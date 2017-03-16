МИНСК, 17 мар – Sputnik. Пожар в дачном доме в Сенненском районе унес жизни двух мужчин, сообщили Sputnik в Витебском областном управлении МЧС.

Возгорание дачного дома, расположенного в деревне Моссоры, произошел около 22:00 в четверг 16 марта, когда спасатели прибыли на место пожара, строение горело открытым пламенем – его кровля и частично потолок обрушились.

"На даче находился 40-летний сын хозяйки дома со знакомым, личность которого устанавливается. Их тела были обнаружены в комнате на полу под обрушившимися конструкциями", – сказали в МЧС.

В настоящее время пожарные устанавливают причину возгорания, в качестве версий рассматриваются неосторожность при курении и нарушение правил эксплуатации электроприборов.