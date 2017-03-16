БРЕСТ, 17 мар – Sputnik. В Брестской областной больнице умер пассажир угнанного микроавтобуса, который врезался в троллейбус в феврале, сообщила официальный представитель УВД Брестского облисполкома Анна Иващенко.



© Фото: УГАИ УВД Брестского облисполкома Столкновение буса и троллейбуса в Бресте: водитель VW ехал за чипсами

Авария произошла вечером 6 февраля. 21-летний грузчик одной из брестских фирм, лишенный водительских прав в августе 2014 года за езду в нетрезвом виде, управляя микроавтобусом Volkswagen Crafter, не успел во время среагировать и врезался в троллейбус, который ожидал разрешающего сигнала светофора. Водитель находился в состоянии алкогольного опьянения, медосвидетельствование показало 1,4 промилле.

В день случившегося виновник ДТП был выходной, но пришел на работу, чтобы взять ключи от служебного автомобиля. В микроавтобусе он вместе с другом стал пить пиво с чипсами. Когда спиртное закончилось, молодые люди решили съездить в магазин. Возвращаясь обратно, автомобиль столкнулся с попутно стоящим на проспекте Машерова троллейбусом.

В результате ДТП пострадал 19-летний пассажир. Работники МЧС с помощью специального инструмента деблокировали пострадавшего. Движение троллейбусов в этом направлении было приостановлено почти на час. Пассажира с тяжелыми травмами доставили в реанимационное отделение Брестской областной больницы. Спустя месяц молодой человек скончался.

Следственный комитет уже возбудил в отношении водителя уголовное дело по ч. 1 ст. 214 Уголовного кодекса — "Неправомерное завладение транспортным средством". Теперь также возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 317 Уголовного кодекса – "Нарушение ПДД лицом, управляющим автомобилем в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека".