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Умер пассажир угнанного буса, который попал в аварию месяц назад

17.03.2017 16:12 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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БРЕСТ, 17 мар – Sputnik. В Брестской областной больнице умер пассажир угнанного микроавтобуса, который врезался в троллейбус в феврале, сообщила официальный представитель УВД Брестского облисполкома Анна Иващенко.

Умер пассажир угнанного буса, который попал в аварию месяц назад
© Фото: УГАИ УВД Брестского облисполкома
Столкновение буса и троллейбуса в Бресте: водитель VW ехал за чипсами

Авария произошла вечером 6 февраля. 21-летний грузчик одной из брестских фирм, лишенный водительских прав в августе 2014 года за езду в нетрезвом виде, управляя микроавтобусом Volkswagen Crafter, не успел во время среагировать и врезался в троллейбус, который ожидал разрешающего сигнала светофора. Водитель находился в состоянии алкогольного опьянения, медосвидетельствование показало 1,4 промилле.

В день случившегося виновник ДТП был выходной, но пришел на работу, чтобы взять ключи от служебного автомобиля. В микроавтобусе он вместе с другом стал пить пиво с чипсами. Когда спиртное закончилось, молодые люди решили съездить в магазин. Возвращаясь обратно, автомобиль столкнулся с попутно стоящим на проспекте Машерова троллейбусом.

В результате ДТП пострадал 19-летний пассажир. Работники МЧС с помощью специального инструмента деблокировали пострадавшего. Движение троллейбусов в этом направлении было приостановлено почти на час. Пассажира с тяжелыми травмами доставили в реанимационное отделение Брестской областной больницы. Спустя месяц молодой человек скончался.

Следственный комитет уже возбудил в отношении водителя уголовное дело по ч. 1 ст. 214 Уголовного кодекса — "Неправомерное завладение транспортным средством". Теперь также возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 317 Уголовного кодекса – "Нарушение ПДД лицом, управляющим автомобилем в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека".

 

 
Теги: Брест
 
 
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Врачам не удалось спасти 19-летнего парня, который получил травмы, сидя на пассажирском сидении угнанного автомобиля, попавшего в аварию 6 февраля.

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