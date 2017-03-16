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Айвенго из Балтийска: россиянин хотел провезти в Беларусь арбалет
17.03.2017 16:37 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 17 мар – Sputnik. Лидские пограничники при досмотре автомобиля гражданина России обнаружили запрещенный к провозу через границу арбалет, сообщили Sputnik в Государственном пограничном комитете Беларуси.
© Фото: ГПК Беларуси
Житель Калининградской области следовал в Беларусь 17 марта через пункт пропуска "Бенякони".
"В багажнике автомобиля Volkswagen мужчина спрятал арбалет и дротики к нему", – сказали в ГПК.
Там также сообщили, что Метательное холодное оружие у россиянина было изъято сотрудниками таможни, проводится его экспертиза.
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Метательное холодное оружие у россиянина изъяли, сейчас проводится его экспертиза.
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