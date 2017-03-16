МИНСК, 17 мар – Sputnik. Лидские пограничники при досмотре автомобиля гражданина России обнаружили запрещенный к провозу через границу арбалет, сообщили Sputnik в Государственном пограничном комитете Беларуси.

Житель Калининградской области следовал в Беларусь 17 марта через пункт пропуска "Бенякони".

"В багажнике автомобиля Volkswagen мужчина спрятал арбалет и дротики к нему", – сказали в ГПК.

Там также сообщили, что Метательное холодное оружие у россиянина было изъято сотрудниками таможни, проводится его экспертиза.