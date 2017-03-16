﻿ В аэропорту Симферополя самолет выехал за пределы ВПП, чтобы избежать столкновения с другим лайнером. 21.by
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В аэропорту Симферополя самолет выехал за пределы ВПП, чтобы избежать столкновения с другим лайнером

17.03.2017 16:34 — ЧП | Tut.by  
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В аэропорту Симферополя днем 17 марта самолет, готовившийся к взлету, был вынужден выехать за пределы взлетно-посадочной полосы, чтобы избежать столкновения с лайнером, совершившим посадку и направлявшимся к терминалу.

Оба самолета, по данным «Крыминформ», принадлежат компании «Уральские авиалинии». Самолет A320, съехавший с ВПП, направлялся из Симферополя в Екатеринбург. Лайнер A321, с которым он чуть не столкнулся, прибыл из Москвы.

В свою очередь источники «Интерфакса» в экстренных службах Симферополя подтвердили информацию о выкатившемся за пределы ВПП самолете A320, следовавшем в Екатеринбург. Пострадавших нет, аэропорт Симферополя работает в штатном режиме, добавили они.

В пресс-службе «Уральских авиалиний», в свою очередь, сообщили агентству, что пассажиры A320, выкатившегося за пределы ВПП, будут доставлены в Екатеринбург резервным бортом.

Источники «Интерфакса» и представители «Уральских авиалиний» причины, по которым A320 выехал за пределы полосы, не уточнили.

 
 
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Оба самолета, по данным "Крыминформ", принадлежат компании "Уральские авиалинии".

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