МИНСК, 17 мар — Sputnik. Суд Минской области приговорил 28- летнюю жительницу Мачулищ Екатерину Ивинскую, которая выбросила в мусоропровод новорожденную дочку, к 12 годам лишения свободы.

Преступление было совершено 19 сентября 2016 года. Женщина, которая скрывала свою беременность, родила дома девочку, после чего выбросила ребенка в мусоропровод с седьмого этажа. Девочка осталась жива, упав на "мусорную подушку".

Прокурор просил 15 лет

Суд признал Ивинскую виновной по всем пунктам предъявленного обвинения, но назначил ей срок меньше, чем просил прокурор. Во время прений сторон гособвинитель просил суд назначить ей 15 лет лишения свободы.

Минский облсуд приговорил несудимую ранее Ивинскую, имеющую на иждивении малолетнего сына к 12 годам лишения свободы. Она признана виновной в покушении на умышленное убийство заведомо малолетнего лица, находящегося в беспомощном состоянии, совершенное с особой жестокостью.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законом порядке в течение 10 дней.

Молчание обвиняемой

В суде обвиняемая полностью признала свою вину, но от дачи показаний в зале отказалась. Прокурор оглашал ее показания на стадии предварительного расследования. Сразу после задержания женщина рассказала следователям, что не сразу поняла, что забеременела. А когда поняла это — практически во второй половине беременности, никому не сказала — ни матери, ни сестре, ни мужу, который находится в местах лишения свободы. Также она не стала на учет в женской консультации. Когда начались схватки, она не стала вызывать скорую, родила девочку и выбросила в мусоропровод с 7 этажа. "Меня как какой-то петух тогда клюнул в голову", — так она рассказывала следователю во время допроса.

Слезы родственников

На судебный процесс ходили родственники обвиняемой — мать и две сестры. Мать в суде рассказала, что в тот день, когда произошло преступление, ничего подозрительного за дочерью не замечала. По ее словам, сначала она на кухне перебирала щавель, потом вышла посидеть на скамейке возле подъезда, но быстро вернулась домой. Вскоре женщина услышала крики другой дочери и соседей о том, что в мусоропроводе нашли младенца. Мать и сестры плакали в суде.

Чудом выжившая Владислава

Законным представителем детей обвиняемой — 3-летнего сына и выжившей девочки является ее старшая сестра. Девочку назвали Владислава, ребенку уже исполнилось полгода. В зале суда родственники обвиняемой сообщили, что девочка, которая была госпитализирована с различными телесными повреждениями, образовавшимися в результате падения с высоты и переохлаждения, чувствует себя хорошо. Ребенок родился доношенным, но первоначально состояние было тяжелым, девочка находилась на вспомогательной искусственной вентиляции легких. Мать обвиняемой говорит, что "ребенок хороший и очень похож на маму".

В суде также была озвучена информация, что обвиняемая не состояла на учете у наркологов, признана вменяемой, проживала вместе с матерью, сестрой и ее семьей. До задержания она работала официанткой в летной столовой на территории военной части в Мачулищах.