﻿ Стрельба по инспекторам в Ивацевичском районе: возбуждены два дела. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Стрельба по инспекторам в Ивацевичском районе: возбуждены два дела

17.03.2017 17:49 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 17 мар – Sputnik. Два уголовных дела были возбуждены в отношении браконьера из Баранович, который стрелял из охотничьего ружья в инспекторов Государственной инспекции охраны животного и растительного мира, сообщила Sputnik в пятницу пресс-секретарь инспекции Ольга Громович.

Стрельба по инспекторам в Ивацевичском районе: возбуждены два дела
© flickr.com/ Cowgirl Jules
Уходящий от погони под Ивацевичами браконьер стрелял в инспекторов

Инцидент произошел в четверг 16 марта вблизи деревни Селец: мужчину, рыбачившего сетями на реке Мышанке, остановили оперативники Госинспекции, но браконьер стал угрожать им охотничьим ружьем и попытался скрыться на автомобиле. Во время преследования он произвел выстрел. Mercedes-Benz сетевика задержали инспекторы ГАИ в Барановичском районе.

"В отношении нарушителя, 48-летнего жителя Баранович, Ивацевичский РОСК возбудил два уголовных дела", – сказала Громович.

По ее словам, мужчина будет нести ответственность по ч. 1 ст. 366 (угроза насилием в отношении должностного лица, выполняющего служебные обязанности) и ч. 4 ст. 281 (незаконная добыча рыбы, повлекшая причинение ущерба в особо крупном размере) Уголовного кодекса Беларуси. 

В инспекции уточнили, что ранее браконьер уже привлекался за нарушение природоохранного законодательства. 

По данным Громович, у мужчины изъяты 14 сетей, незарегистрированное охотничье ружье, лодка и более 50 пойманных рыб. 

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
У задержанного мужчины изъяты 14 сетей, незарегистрированное охотничье ружье, лодка и более 50 пойманных рыб.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
Дело о младенце в мусоропроводе: суд дал матери 12 лет
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.03.2017
Белорусская военная газета

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика