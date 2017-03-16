МИНСК, 17 мар – Sputnik. Два уголовных дела были возбуждены в отношении браконьера из Баранович, который стрелял из охотничьего ружья в инспекторов Государственной инспекции охраны животного и растительного мира, сообщила Sputnik в пятницу пресс-секретарь инспекции Ольга Громович.

Инцидент произошел в четверг 16 марта вблизи деревни Селец: мужчину, рыбачившего сетями на реке Мышанке, остановили оперативники Госинспекции, но браконьер стал угрожать им охотничьим ружьем и попытался скрыться на автомобиле. Во время преследования он произвел выстрел . Mercedes-Benz сетевика задержали инспекторы ГАИ в Барановичском районе.

"В отношении нарушителя, 48-летнего жителя Баранович, Ивацевичский РОСК возбудил два уголовных дела", – сказала Громович.

По ее словам, мужчина будет нести ответственность по ч. 1 ст. 366 (угроза насилием в отношении должностного лица, выполняющего служебные обязанности) и ч. 4 ст. 281 (незаконная добыча рыбы, повлекшая причинение ущерба в особо крупном размере) Уголовного кодекса Беларуси.

В инспекции уточнили, что ранее браконьер уже привлекался за нарушение природоохранного законодательства.

По данным Громович, у мужчины изъяты 14 сетей, незарегистрированное охотничье ружье, лодка и более 50 пойманных рыб.