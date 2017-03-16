МИНСК, 17 мар – Sputnik. Первый пострадавший от укуса иксодового клеща зарегистрирован в Гродно, сообщило местное издание " Перспектива " со ссылкой на энтомолога Гродненского зонального центра гигиены и эпидемиологии Татьяну Гранковскую.

Ранее специалисты предупреждали, что из-за теплой весны, наступившей в Беларуси "по календарю", следует следить за появлением этих небезопасных членистоногих.

"Раньше период активности клещей наблюдался с мая по октябрь. Сейчас – не угадаешь. Укусы регистрируются и летом, и зимой", – сказала Гранковская, уточнив, что в областном центре уже зафиксирован один пострадавший.

Специалист отметила, что последние годы в Беларуси характеризуются теплыми зимами или ранней весной, что создает благоприятные условия для жизни этих паукообразных.

Так, по ее словам, в 2016 году первый пострадавший в Гродно от укуса иксодового клеща обратился за помощью 28 февраля.