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Клещи идут: в Гродно уже есть один укушенный

17.03.2017 18:46 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 17 мар – Sputnik. Первый пострадавший от укуса иксодового клеща зарегистрирован в Гродно, сообщило местное издание "Перспектива" со ссылкой на энтомолога Гродненского зонального центра гигиены и эпидемиологии Татьяну Гранковскую.

Клещи идут: в Гродно уже есть один укушенный
© Фото: МОГИЛЕВ Live / ВК
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Ранее специалисты предупреждали, что из-за теплой весны, наступившей в Беларуси "по календарю", следует следить за появлением этих небезопасных членистоногих.

"Раньше период активности клещей наблюдался с мая по октябрь. Сейчас – не угадаешь. Укусы регистрируются и летом, и зимой", – сказала Гранковская, уточнив, что в областном центре уже зафиксирован один пострадавший.

Специалист отметила, что последние годы в Беларуси характеризуются теплыми зимами или ранней весной, что создает благоприятные условия для жизни этих паукообразных.

Так, по ее словам, в 2016 году первый пострадавший в Гродно от укуса иксодового клеща обратился за помощью 28 февраля. 

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Последние годы в Беларуси, по словам энтомолога, характеризуются теплыми зимами или ранней весной, что создает благоприятные условия для жизни клещей.

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