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Клещи идут: в Гродно уже есть один укушенный
17.03.2017 18:46 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 17 мар – Sputnik. Первый пострадавший от укуса иксодового клеща зарегистрирован в Гродно, сообщило местное издание "
Ранее специалисты предупреждали, что из-за теплой весны, наступившей в Беларуси "по календарю", следует следить за появлением этих небезопасных членистоногих.
"Раньше период активности клещей наблюдался с мая по октябрь. Сейчас – не угадаешь. Укусы регистрируются и летом, и зимой", – сказала Гранковская, уточнив, что в областном центре уже зафиксирован один пострадавший.
Специалист отметила, что последние годы в Беларуси характеризуются теплыми зимами или ранней весной, что создает благоприятные условия для жизни этих паукообразных.
Так, по ее словам, в 2016 году первый пострадавший в Гродно от укуса иксодового клеща обратился за помощью 28 февраля.
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Последние годы в Беларуси, по словам энтомолога, характеризуются теплыми зимами или ранней весной, что создает благоприятные условия для жизни клещей.
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