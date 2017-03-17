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Более 50 кг кокаина нашли в грузовике с детским молоком во Франции
17.03.2017 20:50 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 17 мар – Sputnik. Французские таможенники обнаружили около 53 килограммов кокаина в грузовом автомобиле, который перевозил коробки с детским молоком, сообщил телеканал France 3.
По данным телеканала, зарегистрированный в Польше грузовик направлялся из Голландии в Испанию. Между основной и "подвесной" крышей грузовика был найден груз кокаина стоимостью более трех миллионов евро. По словам местных властей, этот тип транспортировки довольно редок.
Как сообщает телеканал, эта самая большая удача таможни с начала года.
Водителей грузовика поместили под стражу. Коробки с сухим молоком были отправлены на экспертизу.
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Груз наркотика был спрятан между основной и "подвесной" крышей грузовика, его стоимость оценивается в три миллиона евро.
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