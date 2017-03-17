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Над торговым центром в Канаде столкнулись два легких самолета

18.03.2017 08:22 — ЧП | Tut.by  
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Один человек погиб в результате столкновения двух легких самолетов над крышей крупного торгового центра к югу от Монреаля.

Еще трое в результате инцидента были ранены. Погиб пилот одного из самолетов. Ранен пилот второго и двое прохожих. Как сообщается, после столкновения один самолет врезался в крышу торгового центра, а второй упал на парковку.

Свидетели рассказывают, что после столкновения большую часть территории вокруг центра засыпало горящими обломками.

Пассажиров в самолетах не было. Сообщается, что оба самолета принадлежали находящейся неподалеку авиационной академии.

Причина столкновения не ясна. Как сообщает агентство Франс-пресс, погода была ясная и безоблачная.

Телеканал TVA выпустил в эфир фрагмент записи разговора диспетчера и одного из пилотов, из которого следует, что диспетчер предупреждал его о находящемся вблизи другом самолете.

Оба воздушных судна направлялись в аэропорт Сент-Юбер, где базируется авиационная академия.

 
 
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Погиб пилот одного из самолетов. Ранен пилот второго и двое прохожих.

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